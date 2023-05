Le Commissioni Trasporti e Ambiente hanno approvato il mandato ai relatori a riferire in Aula sul decreto ponte. Il provvedimento va in Aula martedì alle 15. Intervenendo davanti alle commissioni riunite Trasporti e Ambiente della Camera, il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi ha parlato dei costi per la realizzazione: “Nel 2011 il costo era di 8,5 miliardi, quindi è salito da 8,5 a 13 miliardi complessivamente. Di questi 8,5 miliardi, quelli di cui stiamo parlando sull’aggiornamento prezzi sono i 6,7 miliardi che riguardano il contratto col contraente generale”.