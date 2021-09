A trovare morto Francesco Marchi nel giardino di casa è stata la madre. Aveva solo 30 anni. La tragedia si è consumata a Carpi, in provincia di Modena. L’ipotesi più accreditata è quella di un drammatico incidente: Marchi è caduto dal terrazzo del terzo piano della villetta dove viveva con la famiglia. In corso le indagini dei carabinieri. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.

Marchi, 30 anni, era stato ex calciatore del Reggiolo calcio, squadra della quale era stato anche capitano. Da quest’anno per motivi di lavoro aveva lasciato il calcio ma partecipava a tornei calcistici e si allenava al Club Giardino con gli amatori Uisp. Lavorava nel campo della finanza. Domenica era stato a un matrimonio di un amico di Rio Saliceto a Verona. Sarebbe rientrato verso le due di notte. Abitava in via Caboto con la madre e il fratello minore.

La mattina dopo, intorno alle 8:00, la madre ha trovato il corpo del figlio riverso a terra in giardino. La donna ha chiamato subito il 118 ma quando i soccorsi sono arrivati il 30enne era già privo di vita. Marchi forse era sul terrazzo per fumare una sigaretta. Alcuni media, tra cui Il Resto del Carlino, scrive che “tra le ipotesi prese in considerazione, anche quella del gesto estremo anche se – chi conosceva Francesco – lo descrive come un ragazzo solare e simpatico, sempre pronto a divertirsi e far divertire gli altri. Un carattere estroverso, anche se la morte del padre, circa un anno fa, era stato un terribile colpo per tutta la famiglia”.

Al momento si propende tuttavia per il tragico incidente. La salma del 30enne è stata trasportata all’Istituto di Medicina Legale come disposto dal pm di turno. “Ti ringrazio, amico mio, per aver dato tutto come sempre, per aver riempito il nostro giorno con la tua personalità e la tua simpatia. Sorprendi tutti anche da lassù come facevi con noi. Manchi”, è stata la dedica dello sposo amico di Marchi. Gli ex compagni di squadra del 30enne, una volta che la notizia ha cominciato a circolare, non si sono sentiti di giocare la partita di Coppa Italia di prima categoria tra Reggiolo e Sammarinese in programma domenica. Il match è stato rinviato.

