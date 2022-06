Gli sarebbe stata offerta una bottiglietta, di tè fresco: così gli avrebbero detto. Lui ha bevuto e dopo un po’ di tempo si è sentito male. È stato ricoverato, in prognosi riservata, un bambino di nove anni dopo aver sofferto un malore in casa. È stato trasportato in coma all’Ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. Dalle analisi è emerso che avrebbe ingerito del metadone.

Il piccolo, originario di Pioppo, frazione di Monreale, era appena rientrato in casa quando si è sentito male. Ha avuto delle convulsioni. Secondo quanto ricostruito dall’Ansa proprio in quei frangenti avrebbe raccontato ai genitori di aver bevuto da quella bottiglietta che gli sarebbe stata offerta da alcuni ragazzini. Tutti da confermare i primi dettagli emersi dalla vicenda. Il bambino è stato trasportato in coma dagli operatori del 118.

È ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. La Procura ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti. Sulla vicenda indagano i carabinieri del gruppo di Monreale, contattati dai medici dell’Ospedale dei bambini. Dai primi accertamenti e dalle analisi del sangue è stata rivelata la presenza di tracce di metadone. I militari stanno cercando di capire con certezza come e in quale situazione il piccolo abbia ingerito la sostanza.

Le condizioni del piccolo erano apparse inizialmente molto gravi. Sarebbero migliorate con il passare delle ore. La prognosi resta comunque riservata. Il metadone è un narcotico che agisce sul cervello e il sistema nervoso. È utilizzato in caso di dipendenza da oppiacei per prevenire la comparsa dei sintomi dell’astinenza. Può causare tra i vari effetti collaterali pericolosi problemi respiratori, secondo quanto si legge sul sito dell’Istituto IRCCS Humanitas, e convulsioni, pruriti, gonfiore, raucedine, allucinazioni, capogiri.

