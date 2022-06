La mamma aveva partorito in casa solo 5 giorni fa. Poi le tremenda scoperta del corpicino senza vita della neonata all’interno di un’abitazione a Burgos, un piccolo comune di circa 870 abitanti in provincia di Sassari, nella regione storica del Gocean. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Bono, guidati dal capitano Davide Masina.

Come riportato dall’Ansa, secondo le pochissime indiscrezioni che trapelano, la piccola sarebbe stata partorita in casa dalla madre 18enne e potrebbe essere morta da giorni. Su questo e altri aspetti sono in corso accertamenti serrati da parte dei militari dell’Arma. Gli approfondimenti degli investigatori si stanno concentrando sulle cause del decesso della neonata, che potrebbe essere morta di inedia.

Anche questo aspetto verrà comunque accertato nei prossimi giorni con i risultati dell’autopsia, che è stata già disposta. La Procura territoriale di riferimento è quella di Nuoro, dove al momento non risultano fascicoli aperti sul caso, ma non si escludono sviluppi nelle prossime ore.

Potrebbe essere morta di fame e di stenti, a neanche una settimana di vita, dopo essere stata partorita dalla madre in una stanza della casa dove vive con alcuni parenti. Qualcuno, impietosito da quel corpicino pelle e ossa, si è finalmente deciso a chiamare il 118. Ma era già troppo tardi: i medici, gli infermieri, hanno fatto di tutto per salvare la piccola, che aveva appena 5 giorni di vita, ma non ci sono riusciti. Sarà ora l’autopsia, già disposta dalla procura di Nuoro, a far luce su quanto è accaduto. Incredula l’intera comunità di Burgos, sotto choc per quanto successo.

