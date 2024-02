Il principe Alberto II di Monaco sarà al teatro Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo. Il reale nel palchetto d’onore sarà salutato dal conduttore Amadeus, pochi minuti dopo l’inizio della kermesse musicale. Il principe 65enne è in Italia dove domani presenzierà ai funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia, che si svolgeranno domani alle 15 nel duomo di Torino.

Principe Alberto II di Monaco, l’inchiesta sui fondi di famiglia

Le ultime settimane non sono state ‘facili’ per il principe Alberto II di Monaco. Il quotidiano francese Le Monde ha pubblicato una lunga inchiesta sulla famiglia reale del Principato, basata sulle rivelazioni di Claude Palmero, ex amministratore dei beni dei Grimaldi cacciato dal Palazzo dei Principi per un’accusa di appropriazione indebita. Palmero, che ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha rivelato alcuni segreti sui conti della famiglia Grimaldi contenuti su alcuni quaderni e i due giornalisti Gérard Davet e Fabrice Lhomme hanno fatto il resto.

Sui quaderni sarebbero stati scritti i presunti dettagli su tutte le spese della famiglia reale, con cifre folli anche per cose particolari. Inoltre, ci sono anche “Fondi speciali” indirizzati ad “attività parallele”, tra cui per esempio indagini specifiche su persone e imprese. In più ci sarebbero le prove di 300 euro al giorno per il cuoco personale della principessa Charlèene inclusi nei fondi “non dichiarati” e una donna di servizio delle Filippine che lavorava in nero.

