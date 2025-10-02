Appuntamento a Rovereto con il progetto PRISMA – STEAM Truck, promosso dal Polo Giuseppe Veronesi e realizzato con il sostegno del Consorzio BIM dell’Adige, della Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto, della Comunità della Vallagarina e del Comune di Tione di Trento. Il prossimo incontro, aperto pubblico, è previsto venerdì 3 ottobre, ore 17:00, al Wired Next Fest 2025 Trentino: lo STEAM Truck vi aspetta per un aperitivo a tema STEAM con Elia Bombardelli, docente e content creator, e Greta Galli, youtuber e divulgatrice.

Si tratta di un’iniziativa educativa del tutto inedita che nasce con l’obiettivo di portare le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) direttamente nei territori, attraverso un approccio itinerante, ma soprattutto pratico e inclusivo, rivolto in particolare alle scuole dell’infanzia e primarie.

Il cuore del progetto, lo STEAM Truck, un laboratorio mobile dotato di strumentazioni e kit educativi innovativi: robot didattici, materiali per il coding unplugged, attività di ingegneria creativa con LEGO Education, realtà aumentata e un vero “parco delle competenze” dedicato alla sperimentazione scientifica all’aria aperta. L’esperienza coinvolgerà anche insegnanti e famiglie, rafforzando l’alleanza educativa sul territorio.

Un modo per imparare giocando e combattere sin dalla tenera età gli stereotipi che ancora oggi segnano il destino delle discipline scientifiche. Gli ultimi dati AlmaLaurea indicano che, su 1000 donne laureate, solo 14 hanno scelto di specializzarsi in materie STEM, contro 21 uomini ogni 1000. In ambito informatico o ICT, l’83,2% dei laureati sono uomini. Dati che riflettono tristemente la situazione già presente nelle scuole e che si traducono, tali e quali, nel mondo del lavoro.

Sebbene le materie STEM siano oggi più che mai il motore dell’innovazione delle nostre società ed economie, troppo spesso i bambini, e ancor di più le bambine, si trovano a non avere accesso a esperienze formative capaci di stimolarne davvero la curiosità e il pensiero critico. Il progetto si propone di intervenire proprio su questo divario, per superare quegli stereotipi culturali e di genere che ancora oggi limitano le aspirazioni di studenti e studentesse.

“È un modo nuovo di fare scuola con cui porteremo gratuitamente le materie e il metodo STEAM in tutto il Trentino a disposizione di tutte le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria. È un modo anche per abbattere i gap che oggi tengono lontane le bambine dallo scegliere materie STEAM nei percorsi di istruzione e di formazione professionale”, ha dichiarato la Direttrice del Polo Veronesi, Laura Scalfi.

Con il progetto PRISMA – STEAM Truck, il Polo Giuseppe Veronesi conferma la propria vocazione a essere un ponte tra scuola, impresa e comunità. Una scuola che guarda al futuro, costruendo competenze, relazioni e cittadinanza attiva a partire dai più piccoli.

Redazione