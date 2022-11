Domenico Aiello è morto sul colpo, per lui non c’è stato niente da fare. È stato trovato in via Guastafierro, a Boscoreale, in provincia di Napoli, dai sanitari del 118 e dai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe precipitato mentre provava a entrare in casa dell’ex moglie dal balcone. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia.

Aiello era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla moglie. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno era riuscito nell’arrampicata già in mattinata: era entrato in casa e aveva minacciato moglie e figli. La donna aveva chiamato i carabinieri e lasciato l’abitazione. Il 62enne era stato bloccato e gli era stato spiccato un secondo divieto di avvicinamento.

Poi era tornato in libertà, e in serata avrebbe provato di nuovo ad arrampicarsi. A scrivere del probabile tentativo dell’uomo di accedere all’interno dell’abitazione al secondo piano sono gli stessi Carabinieri. La caduta è stata fatale: l’uomo è precipitato sulla tettoia del portone d’ingresso del fabbricato ed è morto sul colpo.

L’incidente si è consumato ieri sera poco dopo le 19:00. Le indagini in corso sono a cura dei Carabinieri di Boscoreale e dalla compagnia di Torre Annunziata che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

