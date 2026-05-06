Incidenti stradali, notti insonni per gli abitanti, sporcizia e danneggiamento di auto e tetti. E’ la sorte che tocca a Punta Marina, località balneare frazione di Ravenna, invasa dai pavoni. I pennuti stanno ormai esasperando la popolazione e attirando sempre più servizi video nelle trasmissioni tv, diventando virali sui social.

Una donna che vive a Punta Marina spiega all’inviata Rai de La vita in Diretta, Monica Raucci: “Mangiano pane, piadine, quello che offrono le persone per strada“. Un altro cittadino invece lamenta: “Lasciano escrementi ovunque, i bambini non possono uscire in giardino a giocare“. La notte è l’orario peggiore, perché con i loro versi acuti, durante la stagione degli amori, disturbano la quiete degli abitanti.

Tra pro pav e no pav

Tra le lamentele di chi non riesce a dormire, c’è però chi li difende, essendo l’animale anche un’attrazione turistica per i viaggiatori nella zona. Il Comune, per arginare il fenomeno, ha realizzato anche dei cartelli ad hoc, invitando a non dare cibo agli esemplari e a non maltrattarli. Francesca Impellizzeri, assessore dei diritti degli animali del comune romagnolo, ha dichiarato al Tg1: “Puntiamo a fare un censimento e ad avviare un’interlocuzione con la cittadinanza, con le associazioni animaliste, per trovare una soluzione“.

Così si sono creati due schieramenti: i pro pav e i no pav. Ognuno cerca di trovare il suo spazio mediatico sui giornali in queste settimane, in merito alla vicenda. I pavoni, nel mentre, hanno la loro base: una ex colonia militare da dove presidiano l’area per poi aggirarsi nei dintorni. Negli anni non sono mancate proposte di spostarli in fattorie didattiche, agriturismi ma sono soluzioni che non sono mai state realizzate. Un signore, spiega ai microfoni di SkyTg24: “Se abbiamo la bellezza perché la dobbiamo mandare via?“.

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Riccardo Tombolini