Abbiamo perso per sempre la spiaggia nera di Reynisfjara? Una delle meraviglie naturali più iconiche d’Islanda, come riportato dalla pagina Facebook Un italiano in Islanda di Roberto Luigi Pagani, ha vissuto una trasformazione drammatica nelle ultime settimane. Le violente mareggiate che hanno colpito la costa meridionale dell’isola hanno eroso il litorale con una forza straordinaria, spostando massi di diverse tonnellate e cancellando in pochissimo tempo porzioni intere della celebre spiaggia nera. Secondo alcuni abitanti della zona “non si ricorda nulla di simile nella memoria umana”. Dichiarazioni che rendono l’idea della portata dell’evento, in un Paese abituato a convivere con una natura potente e spesso imprevedibile.

Senza scadere nel catastrofismo, bisogna ammettere che l’iconica Reynisfjara, così come la conoscevamo, non esiste praticamente più. Gran parte della sabbia vulcanica che la caratterizzava è stata trasportata verso ovest e in alcuni punti la linea di riva è arretrata persino di circa cinquanta metri. Il suggestivo basalto colonnare, uno dei simboli fotografici più celebri della spiaggia, non è attualmente più raggiungibile. La situazione è così significativa che si teme che il litorale possa non tornare al suo stato originario per molto tempo, se non addirittura mai. Le autorità locali stanno valutando misure di sicurezza più stringenti: l’acqua si è avvicinata pericolosamente al parcheggio e alle aree di accesso, ma intervenire in un contesto dominato dall’Atlantico del Nord resta complesso.

A rendere il quadro ancora più particolare è l’andamento meteorologico dell’ultimo inverno. Per mesi hanno soffiato venti non tipici per la stagione, capaci di modificare le correnti marine e di trasportare immense quantità di materiale lungo la costa. Non è possibile stabilire con certezza un collegamento diretto, ma molti osservatori si interrogano su un inverno definito da più parti “anomalo”. Temperature sopra i 10 gradi intorno a Natale, con picchi che in alcune zone hanno sfiorato i 20; poi un gennaio freddo ma stabile, con cieli limpidi, pochissimo vento e assenza quasi totale di neve a Reykjavík, evento che molti islandesi faticano a ricordare. In un territorio plasmato nei secoli da ghiaccio, fuoco e mare, anche piccole variazioni nei regimi di vento e corrente possono avere effetti rilevanti.

Reynisfjara era già conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza mozzafiato e per la pericolosità delle sue onde improvvise, le famigerate “sneaker waves”, che hanno causato vari morti. Oggi diventa anche simbolo della fragilità dei paesaggi costieri, persino di quelli che sembrano eterni. I venti e le correnti potrebbero cambiare nuovamente, la sabbia potrebbe ridistribuirsi e la spiaggia, nel tempo, potrebbe tornare. Ma quando non è dato saperlo. Intanto le immagini più recenti mostrano un arretramento impressionante rispetto al 1980: la linea costiera si è progressivamente spostata verso l’interno, lasciando visibile quanto il mare possa ridisegnare lo spazio in pochi decenni. Visitare oggi Reynisfjara significa assistere a un cambiamento in atto. Un’evoluzione naturale, potente, che invita a osservare con rispetto e consapevolezza uno degli angoli più affascinanti d’Europa.



