“Non siamo mai stati amici, non posso dire di averlo conosciuto da vicino. Io ero al vertice di una grande impresa e Putin era il presidente, avevamo rapporti professionali. In apparenza è cambiato, sì. Vent’anni di potere lo hanno cambiato e in questo il suo non è un caso unico. Oggi si permette di fare cose che prima non osava. All’epoca si comportava in maniera più normale, riconosceva l’esistenza di certi limiti. Ma al fondo è sempre lui. Era già un criminale ed è rimasto tale.”

Ex oligarca russo, nel 2003 finito in carcere e ai lavori forzati una decina per frode ed evasione fiscale-con una condanna che in molti hanno definito politica, essendo oppositore di Vladimir Putin– Mikhail Borisovich Khodorkovsky è uno dei principali dissidenti russi in esilio. Quando guidava il colosso petrolifero Yukos, nel 2003, aveva 40 anni e una fortuna stimata in 15 miliardi di dollari. Ora ne ha quasi sessanta e vive a Londra. Nel 2013 ha ricevuto la grazia dal dittatore al Cremlino, tornando libero. È anche il fondatore di ‘Open Russia‘, un’organizzazione anti-Putin che ha l’obiettivo di sostenere le forze democratiche e della società civile. Ora sta incoraggiando i russi rimasti nel Paese a manifestare per strada, rivolgendosi a loro tramite i canali social.

Intervistato dal Corriere della Sera, parla dello ‘zar’ Putin, della guerra in Ucraina. E non usa mezzi termini. “Ha la mentalità di un esponente della criminalità organizzata. È ciò che i leader occidentali non hanno mai capito, non capiscono adesso e a mio parere non capiranno mai” sottolinea.

“Pensa come un criminale”

Mikhail Khodorkovsky sottolinea come Putin sia preso da una ‘missione messianica’: odia la Nato, ma non la teme, spiega. Lo definisce ‘un criminale in età da pensione’. Che i governi occidentali-non imponendo una no-fly zone per paura di una terza guerra mondiale- non stanno considerando nel modo giusto.

“I leader dei Paesi europei pensano di avere a che fare con uno statista che ragiona come loro. Invece lui funziona in modo completamente diverso: pensa come un criminale” afferma. “Se a un criminale tu fai vedere la tua debolezza, quello non si ferma: continuerà sempre ad andare in avanti. Ed è ciò che Putin sta facendo. Il fatto che l’Occidente non stia agendo lo incoraggia a spingersi sempre più in là” sottolinea.

Ed è convinto che se Putin non verrà bloccato da una no-fly zone in Ucraina, potrebbe presto attaccare un altro Paese, come la Polonia oppure i Paesi Baltici. “Non la Moldova, perché è troppo poco per le sue ambizioni”.

Gli oligarchi? “Sono la servitù”

Le sanzioni dei governi europei? Non bastano. “Da noi c’è una dittatura. Tutti questi ricchi imprenditori che oggi vediamo colpiti dalle sanzioni per Putin non sono nessuno. Sono la servitù. Non sono in grado di far nulla, sanno solo servire” afferma Khodorkovsky.

I ceti medi di Mosca e San Pietroburgo si trovano ora ‘in un clima di povertà e autocrazia da Unione sovietica’, fa notare l’intervistatore. Anche i familiari degli uomini al potere stanno protestando: non ha importanza? “Abbiamo a che fare con un tipico caso di dittatura” risponde Khodorkovsky. “Queste pseudo-élite contano poco. Contavano finché formavano la base di consenso di Putin. Oggi, come qualsiasi dittatore, lui passa sopra le loro teste e dice al popolo: ‘siamo in pericolo, tutti ci minacciano, dobbiamo difenderci’. E il popolo gli crede” spiega. “Quanto ai rappresentanti delle élite, se protestano contro un dittatore che afferma di voler proteggere il popolo, saranno eliminati. La posizione di Putin in Russia traballerà solo se perderà la guerra e, agli occhi della gente comune, non sarà riuscito a difendere il popolo. È lì che un dittatore perde il potere: quando perde la guerra” afferma l’ex oligarca russo.

E alla domanda se abbia un’idea di quanto Putin possa essere pericoloso per lui, risponde: “Da tanti anni vivo in una situazione in cui potrebbe farmi uccidere in qualunque momento. Quando è così, o continui a vivere o sei costretto a nasconderti. E io non sono pronto a nascondermi”.

