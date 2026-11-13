La questione per Vladimir Putin è chiara: la guerra in Ucraina non riguarda più solo il Paese invaso, ma l’intero continente europeo. Mentre sul destino di Kyiv, lo “zar” ha già fatto intendere che non arretrerà di un passo rispetto alle richieste già effettuate in altre sedi. E la questione è stata chiarito ieri anche agli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, quando Putin ha deciso ancora una volta di condurre il gioco basandosi sulla linea dell’intransigenza. Il presidente russo ha fatto intendere che l’unica soluzione territoriale è l’annessione dell’intero Donbass. Stessa durezza è stata affermata da Putin nei riguardi del possibile dispiegamento di contingenti internazionali. “Le truppe straniere in Ucraina costituiranno un obiettivo legittimo” ha affermato.

Lo “zar” ha concesso solo la possibilità di brevi tregue umanitarie come avvenuto a Oleshky. In particolare, il Cremlino punta su concedere alcuni giorni di tregua a Kostiantynivka, passata da 70mila a 1500 abitanti (forse addirittura solo 500) e ritenuta una delle città più importanti per controllare il Donetsk. Ma quello che più premeva al presidente russo era di riuscire a discutere con Witkoff e Kushner di un altro tema: gli equilibri di potere all’interno dell’Europa. Per il presidente russo, infatti, il vero obiettivo di questo negoziato deve essere la formulazione di una nuova Yalta, come quando vennero decise le nuove “regole del gioco” per il continente europeo e non solo. Kushner e Witkoff, in linea con quanto deciso da Trump, sono sembrati concordi sulla necessità di assecondare le richieste di Mosca. Tuttavia, per Washington è essenziale coinvolgere in questa fase anche i leader europei, dal momento che i partner Nato sono i primi e diretti interessati a questo possibile nuovo schema di forze.

“Se passiamo a un formato multilaterale, continueremo a fare progressi verso la risoluzione delle questioni”, ha dichiarato Kushner. Witkoff si è detto “fiducioso che si possano coinvolgere gli europei” nel prossimo round di negoziati. “Gli europei sono consapevoli della posizione di Mosca secondo cui il dispiegamento di truppe straniere in Ucraina è inaccettabile per la Federazione Russa” ha detto Putin “e respingono la proposta di Trump di concordare un sistema di sicurezza in Europa”. “La Russia vorrebbe che gli Stati Uniti collaborassero con l’Europa e che gli europei decidessero cosa vogliono: la pace o la guerra” ha proseguito Putin. Ma il suo “no” potrebbe anche essere ammorbidito dalle offerte che arriveranno proprio dalla Casa Bianca. Anche se a Washington, adesso, hanno un altro dossier bollente che riguarda in particolare le relazioni con Mosca e gli accordi economici siglati (e sognati) dal tycoon e dal capo del Cremlino.

Secondo il Financial Times, infatti, l’export russo di gasolio è raddoppiato nell’ultimo mese grazie alla scelta di Trump di sospendere le sanzioni sul settore petrolifero. The Donald aveva annunciato l’accordo sul diesel di Mosca prima delle elezioni di Midterm descrivendolo come un modo per abbassare il prezzo globale del carburante. I risultati però sono stati negativi sia sul piano economico che sul piano elettorale. La conferma è arrivata anche dalla fine che hanno avuti questi carichi diretti negli Stati Uniti. Tre petroliere hanno subito cambiato rotta dirigendosi verso il Sud America o l’Egitto. Un’altra nave si è fermata prima di scaricare il suo prezioso gasolio e ora attende nuovi ordini al largo delle coste atlantiche degli Usa. Secondo il Wall Street Journal, molti analisti pensano che il principale ostacolo siano problemi di natura legale e burocratici. Ma altri, invece, guardano soprattutto al risultato delle ultime elezioni. La vittoria dei democratici, infatti, avrebbe iniziato a far cambiare idea alle aziende petrolifere americane impegnate ad acquistare carburante da Mosca. Il timore di possibili indagini supera gli eventuali benefici economici. E in ogni caso, per gli esperti del settore l’accordo tra Putin e Trump non avrebbe alcun impatto reale sui prezzi globali dell’energia.

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Lorenzo Vita