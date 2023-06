Quali sono i costi e i benefici dell’inflazione? Sgombriamo il campo da un equivoco: se imprese e sindacati negoziano razionalmente sul salario reale, cioè sul potere d’acquisto dei lavoratori, allora prima o poi l’inflazione dovrebbe far aumentare anche i salari nominali, a meno che i sindacati non abbiano un’insufficiente capacità contrattuale.

Tornando ai costi, bisogna distinguere tra inflazione attesa e inflazione inattesa, cioè la sorpresa rispetto alle previsioni fatte sull’inflazione futura. I costi principali dell’inflazione attesa sono il metaforico “costo delle suole delle scarpe” e il costo di cambiare i prezzi (“costo dei menu”). Il primo costo sta nel tempo perso ad andare continuamente in banca a ritirare soldi dal proprio conto o a vendere titoli che danno interessi come i titoli di stato, per evitare di tenere in media troppi soldi (contante o depositi) che perdono valore. Il costo dei menu consiste invece nel tempo perso da parte delle imprese a cambiare i prezzi dei propri prodotti e servizi per adeguarli all’inflazione.

Da ciò consegue anche un “incasinamento” dei prezzi relativi tra i diversi beni, in quanto non tutti i produttori cambiano i prezzi lo stesso giorno. Il costo dell’inflazione inattesa consiste in una redistribuzione non voluta del potere d’acquisto: in un prestito il creditore perde risorse a vantaggio del debitore perché presta a un tasso di interesse reale (interesse nominale meno la vera inflazione) più basso delle sue previsioni iniziali.

Infine, ecco il beneficio dell’inflazione attesa: se il mercato del lavoro è tale per cui il salario reale dovrebbe scendere (scarsa domanda di lavoro rispetto all’offerta) e se è vero che i lavoratori sono contrari a riduzioni del salario nominale, allora l’inflazione di fatto aggiusta verso il basso il potere reale d’acquisto dei salari. A chi dobbiamo questa feroce teoria sui vantaggi dell’inflazione? Pinochet? Friedman? No, la trovate nella Teoria Generale di Keynes.

© Riproduzione riservata

Riccardo Puglisi