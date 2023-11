Il Servizio sanitario nazionale, da sempre un’eccellenza e modello di vanto a livello mondiale, sta subendo, negli ultimi anni, un involuzione in termini di risposta a tutti i suoi bisogni sanitari ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni offerte, sia nella parte pubblica che convenzionata.

Nell’ultimo decennio il SSN ha subito un definanziamento per circa 37 miliardi e le criticità emerse nel servizio pubblico sono quelle di cui già da tempo si discute:

-lunghe liste di attesa ed il conseguente ritardo nell’erogare le prestazioni

-domanda crescente di cure sanitarie da parte di cittadini che invecchiano e che sono sempre più affetti da patologie cronico-degenerative;

-numero insufficiente di personale sanitario.

Ciò comporta ad una ricerca sempre più frequente di assistenza sanitaria mista pubblica-privata ed il ricorso alla tutela assicurativa può contribuire a rendere più efficiente l’intero sistema del welfare nel nostro paese.

Andiamo a vedere le tipologie di copertura assicurativa a tutela della salute.

Iniziamo dalla cosiddetta “Long term care“ che copre il rischio di non autosufficienza e rappresenta una soluzione ad un problema sociale sempre più diffuso.

La garanzia, in caso di perdita della capacità di svolgere in autonomia attività quotidiane (lavarsi, vestirsi, alimentarsi e muoversi), prevede il riconoscimento mensile di un importo pari alle spese sanitarie sostenute o di un’indennità forfettaria, mentre il rimborso delle spese mediche copre gli importi sostenuti in caso di ricovero o di visite specialistiche, compresi quelli per cure odontoiatriche, oncologiche, con la libertà di scegliere se rivolgersi a specifici centri convenzionati.

Questa tipologia di copertura può essere considerata come una vera e propria sanità privata.

Piccoli o grandi imprevisti possono cambiare, inaspettatamente, la direzione della propria vita e per questo risulta importante attivare una copertura contro il rischio Infortuni e Malattia.

Queste tipologie di polizza prevedono la tutela delle necessità del cliente in caso di malattia o infortunio, garantendo il rimborso o un indennizzo delle spese sostenute in caso di gravi patologie(quali ad es: Tumore maligno; Ictus cerebrale; Trapianto d’organo; Malattia di Parkinson;Ustioni gravi ecc.) o a seguito di Interventi chirurgici di maggiore entità(quali ad es. di: esportazione di tumori maligni, tutti i trapianti, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, chirurgia uro-genitale).

Nelle assicurazioni a copertura delle spese mediche conseguenti a infortunio o malattia, il contratto può prevedere che l’impresa rimborsi, nei limiti pattuiti, le spese documentate sostenute dall’assicurato (che prima paga e poi viene rimborsato). Le polizze spesso prevedono anche forme di assistenza diretta, ossia la possibilità di rivolgersi a strutture e a medici convenzionati con l’impresa di assicurazione senza dover anticipare somme.

Una copertura infortuni completa protegge i propri cari, li supporta nel caso la persona titolare dell’assicurazione, subisca un infortunio grave e, nel caso di riconoscimento di una percentuale di invalidità, l’impresa di assicurazione eroga un indennizzo che viene calcolato in base a detta percentuale; in questo modo, l’ammontare dell’indennizzo aumenta all’aumentare della gravità dell’infortunio, sempre ovviamente nel limite del massimale stabilito.

Le polizze infortuni o malattia di regola prevedono dei limiti massimi di età; può accadere che non assicurino una persona che abbia già compiuto una certa età, di solito al compimento degli 80 anni.

Non tutte le casistiche di infortuni o incidenti sono coperte dalla polizza, in generale per motivi riconducibili a chi ha subito il danno o a dove è stato subito come nel caso di infortuni a persone che non rientrano nello stato di famiglia; infortuni subiti sul lavoro o durante attività professionali; infortuni dovuti a sport agonistici; lesioni subite in seguito a danni dolosi o causati volontariamente.

In Italia, l’esigenza avvertita da molti pazienti di essere supportati in tutti i momenti della ”vita medica” ha spianato la strada alla Telemedicina.

Infatti, sono in crescita le compagnie di assicurazione che integrano le coperture sanitarie con servizi innovativi sfruttando la digital health insurance (assicurazione sanitaria che fa ricorso a strumenti digitali ai fini dell’erogazione delle prestazioni assicurative) grazie all’abbinamento con dispositivi wireless innovativi (quali ad esempio misuratore di pressione, glucometro, pulsossimetro, braccialetto per il monitoraggio dell’attività fisica) che grazie ad un’App dedicata permettono all’assicurato di:

monitorare costantemente il proprio stile di vita; ricevere consulenza medica e suggerimenti finalizzati all’adozione di comportamenti salutari; elaborare indici di rischio relativi all’insorgenza delle patologie cardiovascolari e metaboliche.

Alla prossima settimana

Filippo Galifi Filippo Galifi, Consulente Assicurativo e già collaboratore parlamentare di un Deputato alla Camera. Ho 34 anni, vivo tra Messina e Milano, laureato in Giurisprudenza. Cerco di “Mettere” sempre del mio in ogni attività che svolgo, con il fine di apportare un valore aggiunto ed offrire sempre la migliore esperienza all’interlocutore. Appassionato di assicurazioni, tecnica legislativa, politica, istituzioni parlamentari e di viaggi

© Riproduzione riservata

Filippo Galifi