È bastata una foto a far scattare l’hype, l’aspettativa, per la quarta e ultima stagione de L’Amica Geniale, la serie tv tratta dall’omonima saga di romanzi della scrittrice anonima e ormai cult Elena Ferrante. Quella foto è la prima dalla scena della quarta stagione della serie Rai-HBO diretta da Laura Bispuri e tratta dal capitolo conclusivo della tetralogia, Storia della bambina perduta (Edizioni E/O). La foto scattata, che ha fatto il giro dei media e dei social, è di Eduardo Castaldo. Lila e Lenù, Raffaella Cerullo ed Elena Greco, le protagoniste, avranno questa volta il volto delle attrici Irene Maiorino e Alba Rohrwacher.

Non saranno più le giovani attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco a prestare i loro volti alle protagoniste della saga, ormai quarantenni, necessario il recasting. Rohrwacher – tra l’altro fresca di questa nomination all’Oscar per il miglior corto, Le Pupille, diretto dalla sorella Alice – aveva prestato la voce narrante dalla prima stagione della serie. Ed era apparsa nell’ultima scena della terza stagione. Nino Sarratore sarà invece interpretato da Fabrizio Gifuni. La quarta stagione de L’amica geniale coprirà un arco di tempo che va dagli anni ’80 fino al 2010.

Era emersa lo scorso ottobre la notizia delle riprese della quarta stagione al via. A Firenze. Anche la terza stagione era stata girata in parte in Toscana, con scene a Pisa, dove Elena frequenta la Scuola Normale Superiore, Firenze, dove si stabilisce dopo il matrimonio con Pietro, e Viareggio, dove va in villeggiatura con le figlie. La quarta stagione è prodotta da Fandango, The Apartment e Wildside, in collaborazione con Rai Fiction e HBO. Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo sono gli sceneggiatori accreditati per la storia e la sceneggiatura della serie. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi. Le nuove puntate andranno in onda su Rai1 nel 2024. La data ufficiale non è stata ancora resa nota.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da edie (@eduardo.castaldo)

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte