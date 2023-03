Ore 13.43. Il report dell’allenamento del 31 marzo pubblicato dal Napoli sui social fa raggelare i tifosi azzurri. Poche righe, quanto basta per spegnere, almeno per le prossime ore, l’entusiasmo che da settimane si respira in città. “Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana”.

Un infortunio che impedirà al 24enne attaccante nigeriano di scendere in campo domenica 2 aprile nella gara di campionato in programma al “Maradona” contro il Milan. Gli accertamenti dei prossimi giorni chiariranno l’entità reale della lesione distrattiva con Victor Osimhen, capocannoniere della serie A e leader della squadra di Spalletti insieme a Khvicha Kvaratskhelia, che salterà con ogni probabilità anche la sfida di campionato in programma il venerdì di Pasqua (7 aprile) a Lecce.

La preoccupazione, che in queste ore fa disperare i tifosi azzurri, è rivolta soprattutto alla doppia sfida di Champions League, sempre con il Milan, in programma il 12 aprile (a San Siro) e il 18 aprile (al Maradona).

Con la nazionale nigeriana Osimhen ha disputato entrambe le gare valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa D’Africa: è stato impegnato per tutta la partita nella sconfitta casalinga contro la Guinea Bissau (0-1) lo scorso 24 aprile. Tre giorni dopo è sceso in campo ed ha giocato l’intera partita vinta 1-0 dalla sua nazionale sempre contro la Guinea Bissau.

“Osimhen deve stare fuori un paio di settimane, speriamo” ha commentato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A.

LA LESIONE DISTRATTIVA – La lesione muscolare di tipo indiretta o lesione distrattiva è generalmente causata da un’eccesso di sollecitazioni, nel caso contrazioni brusche o scatti improvvisi, oppure allungamenti passivi del muscoli per trazioni durante la contrazione o viceversa. Una lesione frequente, ma resta da capirne l’entità. La maggior parte delle lesioni sono gestite conservativamente con un percorso di riabilitazione che può durare dalle 2 alle 12 settimane, in relazione al grado di lesione e alle necessità funzionali dell’atleta.

I TEMPI DI RECUPERO – L’infortunio potrebbe tenere Osimhen lontano dal rettangolo verde almeno per due settimane. Ma, ripetiamo, saranno gli accertamenti dei prossimi giorni ad appurare la gravità della lesione.

IL CALENDARIO DEL NAPOLI – Quasi sicuramente il capocannoniere della serie A salterà le prossime due sfide di campionato contro Milan e Lecce. A rischio potrebbe essere anche l’andata dei Quarti di finale di Champions League in casa del Milan il 12 aprile. Il 15 è in programma Napoli-Verona mentre tre giorni dopo c’è il ritorno dell’ex Coppa Campioni con i rossoneri. Infine il 23 aprile c’è Juventus-Napoli in campionato.

Ciro Cuozzo