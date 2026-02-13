Si stanno svolgendo in questi giorni i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, con l’Italia che, tra 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi è a quota 18 medaglie (bilancio aggiornato alle 16 di oggi, ndr). Ma qual è il valore di questi premi?

C’è da fare una premessa: come ha ricordato il New York Times, le medaglie d’oro non sono più fatte con vero oro dal 1912, quando, in occasione dei Giochi di Stoccolma, sono state per l’ultima volta composte da 24 carati. Da allora, anche le medaglie d’oro sono realizzate in argento con una patina di 6 grammi d’oro come rivestimento esterno. Ad oggi, le tre medaglie, pesano rispettivamente 506, 500 e 420 grammi.

Quanto valgono le medaglie delle Olimpiadi

Per quanto riguarda il valore, FactSet ha dichiarato che, rispetto al periodo dei Giochi di Parigi 2024, i valori di oro e argento sono schizzati del 107% e del 200%. Quindi, il valore dell’oro è attualmente di 4100 euro per oncia, circa il 70% in più rispetto a un anno fa, quello dell’argento intorno ai 64 dollari per oncia, mentre quello del bronzo non supera i 5 dollari, con il valore della medaglia che rimane comunque immenso. Il valore delle medaglie d’oro si aggira, quindi, intorno ai 2300 dollari (1930 euro) e quelle d’argento sui 1400 dollari (1170 euro).

Quanto guadagnano gli atleti per ogni medaglia

Al di là dei numeri, quanto vale vincere una medaglia? Le offerte, Paese per Paese, sono generose: Singapore garantisce un milione di euro per l’oro, ma difficilmente gli verrà assegnato, dato che schiera un solo atleta (Faiz Basha), per altro molto lontano dal podio. Hong Kong, invece, offre 640 mila euro per l’oro, 320 mila euro per l’argento e 160 mila euro per il bronzo. Tra i paesi europei, l’Italia assicura 180 mila euro per l’oro, 90 mila euro per l’argento e 60 mila euro per il bronzo.

Ma non conta solo il valore: a Milano-Cortina, anche l’immagine fa la sua scena. Le medaglie, realizzate con metalli riciclati dall’Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato, puntano su un design essenziale che celebra il valore di squadra e l’unione tra Milano e Cortina. Questo, è il valore delle medaglie Olimpiche, quelle che i nostri atleti stanno continuando a conquistare, con orgoglio.

Riccardo Tombolini