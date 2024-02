Federica Brignone e la sua manager sembra che si stiano ‘arrampicando sugli specchi’ per giustificare quello che è successo durante la prima serata di Sanremo 2024. La numero due dello sci italiano Federica Brignone ‘dimentica’ di salutare l’infortunata Sofia Goggia, attualmente la campionessa di sci più forte in Italia. In passato la rivalità tra le due sciatrici era stata sottolineata da Ninna Quario la madre di Federica Brignone ex campionessa di sci.

Non solo, la Brignone non accenna nemmeno a Milano-Cortina 2026. Se vero è che c’è ancora molto tempo prima delle olimpiadi invernali – quindi si potrà recuperare nel Sanremo del prossimo anno – l’infortunio di Sofia Goggia è freschissimo. La rivalità tra le due sciatrici è nota quindi a molti è apparso quantomeno singolare il fatto che la Brignone non abbia minimamente accennato alla collega costretta a letto.

L’accesa rivalità tra Brignone e Goggia: a rincarare la dose ci pensa Ninna Quario

La rivalità tra le due campionesse di sci non è mai stata un mistero. E a rincarare la dose di astio tra le due donne ci ha pensato in passato anche Ninna Quario, ex campionessa di sci e madre di Federica Brignone. In occasione di un altro infortunio di Sofia Goggia, la signora – intervistata da Radio Capital – aveva espresso la sua poco tenera opinione a riguardo: “Sofia possiede una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perché è tornata dopo 23 giorni: se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni”.

“Goggia egocentrica, si piace, si loda tanto e ne gode” Ninna Quario senza filtri

Ninna Quario aveva parlato di Sofia Goggia, rivale della figlia Brignone. Prima l’aveva lodata per la sua determinazione impressionate dopo essere tornata per un “infortunio non grave” dopo soli 23 giorni e poi erano fioccate le stoccate sul carattere della Goggia, a dire della Quario, troppo egocentrica e che “si vede molto al centro dell’attenzione”. Parole per nulla tenere che hanno fatto sospettare tutti che non corresse buon sangue tra l’ex campionessa e la Goggia.

Per Mengoni che parla della neve c’è tempo, per salutare Sofia Goggia no

La manager di Federica Brignone, Giulia Mancini ha assicurato che si è trattato della terza ipotesi: “Solo un problema di tempo. Purtroppo non l’hanno neppure fatta parlare. Sono tempi televisivi”. In effetti la campionessa, arrivata sul palco con un casco da sci in mano, non ha accennato com’era invece previsto nemmeno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e ha dato l’impressione di voler parlare ad un certo punto. È stata preceduta però da Marco Mengoni che è intervenuto dicendo “non sono mai stato sulla neve, mai stato sugli sci”. E tutti e tre (Amadeus compreso) hanno presentato Loredana Berté.

Federica Brignone chi è la campionessa: età, fidanzato e carriera

Federica Brignone è una sciatrice professionista, nata a Milano il 14 luglio 1990. Ha quindi 33 anni. Ha vinto tre medaglie olimpiche e tre iridate, ma anche di una Coppa del Mondo generale e di tre di specialità.

Oggi Federica Brignone ha un fidanzato. È stata lei stessa a dichiararlo durante un’intervista su Canale 5 da Silvia Toffanin a Verissimo: “Sono fidanzata, è uno sciatore ma non fa parte della Coppa del Mondo di sci. Ci frequentiamo da più di un anno e sono felice perché è una persona fantastica”.

L’identità è ancora tenuta segreta da parte di Brignone. Dal 2020 la sciatrice è stata legata al discesista francese Nicolas Raffort, uniti da sci e surf, ma i due si sono separati.

