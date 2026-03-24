Oggi, il costo dell’oro risulta essere uno dei principali punti di riferimento per calcolare l’andamento dei mercati finanziari globali. Attualmente, si può stimare un livello elevato del costo dell’oro, che questo mese oscilla tra 140 e 145 euro al grammo per quello puro (24 carati), con il picco massimo raggiunto di circa 143,5 euro al grammo. In termini internazionali, possiamo dire che ciò corrisponde ad oltre 5.000 dollari per oncia. Ma il prezzo dell’oro è in continua evoluzione: durante una giornata, il valore può scendere fino a 125-130 euro al grammo. Nonostante questi dati, è bene dire che negli ultimi mesi l’oro ha subito oscillazioni significative, con minime al di sotto di 125 euro al grammo e massime oltre 150 euro al grammo. Queste continue variazioni sono causate da molteplici fattori, tra i quali le decisioni delle banche centrali, l’andamento dei tassi di interesse e le tensioni internazionali.

Ovviamente, l’oro tende ad essere meno competitivo rispetto ad altri investimenti quando salgono i tassi, mentre in presenza ad esempio di una pesante inflazione, gli investitori tendono ad aumentare la domanda dell’oro, facendone in questo modo salire il prezzo. In tutto ciò, il valore del dollaro gioca un ruolo fondamentale, dal momento che essendo l’oro quotato principalmente in valuta statunitense, quest’ultima può ridurre fortemente la domanda globale. Oggi, il costo dell’oro è sostenuto anche dagli acquisti delle banche centrali e dalla domanda nei settori della gioielleria e della tecnologia. Il suo valore dipenderà dal sottile equilibrio tra inflazione, politiche monetarie e stabilità globale. In questo modo, l’oro si confermerà uno degli indicatori più osservati per misurare la fiducia nei sistemi economici.

Il valore dell’oro storicamente

Per gran parte del Novecento, soprattutto fino agli anni ’70, il prezzo dell’oro è sempre rimasto relativamente stabile. Dopo l’abbandono del sistema di Bretton Woods, nel 1971, il valore ha iniziato ad oscillare, passando da 35 dollari per oncia ad un picco di 800 dollari nel 1980. Negli anni successivi, si è alternata una fase di crescita e di stabilità, culminata con la grande crisi finanziaria del 2008, che ha fatto impennare il costo dell’oro fino ad oltre 1.000 dollari per oncia. Da allora, il prezzo a continuato sempre a salire, con dei record degli anni 2020 che sono arrivati a far costare il prezioso metallo oltre i 2000 dollari.

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Riccardo Tombolini