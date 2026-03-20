Un barile di greggio, può contenere fino a 159 litri di petrolio. Solitamente, solo il 43% circa diventa benzina, mentre la parte rimanente viene convertita in altre sostanze, come kerosene, gasolio e GPL. Ma come si ottengono questi composti? Il petrolio, da cui parte tutto, viene per così dire “raffinato”, ovvero vengono separati tutti i suoi derivati dalla lavorazione, come la benzina, gasolio, oli lubrificanti e asfalti. Questa divisione, avviene poiché il petrolio greggio, subendo un surriscaldamento all’interno di una torre di frazionamento, subisce una separazione per densità. Il primo prodotto che ne viene ricavato è il GPL, nient’altro che un composto gassoso del petrolio.

Per quanto riguarda i prodotti liquidi, invece, in cima troviamo subito i composti meno densi, poiché hanno un punto di ebollizione più basso, come la benzina. Più in basso, poi, si trovano i prodotti che hanno punti di ebollizione più alti, come ad esempio la nafta e il kerosene. Al termine di tutti questi processi, sul fondo della torre rimane un residuo denso e di basso valore, che però può essere riutilizzato e convertito in prodotti di valore superiore, come la benzina.

Per arrivare dal petrolio ai suoi composti, esistono molte tecniche. Una delle più utilizzate è quella del cracking, che prevede l’utilizzo del calore e di particolari sostanze che accelerano la reazione chimica. Questa tecnica, viene utilizzata affinché le molecole pesanti si spezzino e ne creino di più leggere. Terminati tutti i processi, tutti i composti vengono smistati in appositi serbatoi, per poi venire trasportati sino ai consumatori finali tramite tubature, treni, navi e camion.

E a livello di quantità, quanto di ogni singolo composto viene ricavato da un singolo barile? Come detto precedentemente, la benzina è il primo composto ricavato, con una percentuale di produzione che si aggira attorno al 43%. A seguire, c’è il gasolio con il 23%, il cherosene con l’8% e il GPL con il 4%. Rimane poi un 17-18%, che viene coperto da prodotti petrolchimici, asfalti e prodotti lubrificanti. A livello di misura, infine, da un barile di petrolio si ricavano circa 70 litri di benzina e 45 litri di gasolio.

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Riccardo Tombolini