Una cravatta e un foulard in seta realizzati a mano con il logo del Pascale e sul codino tre operatori sanitari con i colori della bandiera italiana a rappresentare l’unità del nostro paese in questo difficile momento. E’ la maison Cilento che non solo realizza le cravatte ufficiali per l’Istituto dei tumori di Napoli, ma le vende e gran parte del ricavato della vendita lo dona alla ricerca oncologica.

Un’idea venuta a Ugo Cilento, titolare della maison, ottava generazione della storica famiglia, dal 1780 specializzata nella realizzazione di abiti sartoriali, cravatte, camicie, accessori e calzature. “Un simbolo per dire grazie a chi ha fatto e continua a fare tanto per noi“, dice il patron della casa di moda che ieri si è recato personalmente al Pascale per consegnare nelle mani del direttore generale, Attilio Bianchi, la cravatta e il foulard dedicate a tutti gli operatori sanitari dell’Irccs partenopeo, diventati un simbolo di dedizione, competenza e coraggio. Presenti alla consegna anche il direttore sanitario, Leonardo Miscio e l’oncologo Paolo Ascierto.

La cravatta, in pregiata seta italiana color blu navy, riporta sul sottonodo un piccolo tricolore stilizzato, per ricordare il concetto di unità e fratellanza, sotto la protezione della bandiera italiana; sul codino invece, vengono rappresentati tre operatori che mostrano la scritta «Andrà tutto bene», frase ricorrente e colma di speranza che ci ha accompagnato durante la fase d’emergenza Coronavirus e la parola «Grazie».

“È un orgoglio particolare – dice Cilento – quello di aver realizzato le cravatte ufficiali per l’Istituto di ricerca Pascale di Napoli che ha un grande prestigio internazionale e che in questi anni di pandemia si è distinto per aver affrontato in prima linea il Covid e aver studiato terapie adeguate a curare tanti malati. Un contributo di eccellenza il nostro con la consueta artigianalità dei prodotti realizzati: una cravatta e un foulard realizzati a mano con il logo dell’Istituto sul codino tre operatori sanitari con i colori della bandiera italiana a rappresentare l’unità del nostro paese in questo difficile momento nel quale le grandi eccellenze nella sanità come il Pascale e nella moda con la Mason Cilento si uniscono per il bene dei cittadini“.

Le cravatte vengono vendute solo ed esclusivamente nella maison Cilento, alla Riviera di Chiaia.

“Sinceramente grazie – dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – per l’idea e l’impegno nella realizzazione di questi due bellissimi accessori. Le eccellenze dei nostri territori che cercano insieme trovano percorsi che si incrociano: davvero un bel segnale in momenti come questi i quali, per la complessità che determinano, impongono modalità innovative per affrontarle“.

