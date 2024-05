Una ragazza di 21 anni è deceduta dopo essere stata tragicamente investita e uccisa da un’auto a Napoli, nella zona occidentale della città, lungo una strada che collega Cavalleggeri d’Aosta e Coroglio.

Il cambio alla guida della Panda

Il conducente non ha prestato soccorso ed è scappato via. È accaduto dopo una serata trascorsa con tre amiche, intorno alle 6:30 del mattino, la giovane è uscita da un locale e si è preparata a tornare a casa salendo in auto, una Fiat Panda. Al volante c’era la compagna, ma poco dopo le due si sarebbero invertite di ruolo, all’altezza di Via Cattolica.

L’investimento e la fuga

È stato in quel momento che scendendo dal posto del passeggero in strada è stata travolta da un Suv di grossa cilindrata che ha fatto perdere le sue tracce. R. S è morta sul colpo. Abitava nel centro di Napoli. La Polizia Municipale è intervenuta per prestare assistenza e procedere ai rilievi di rito, ed ha avviato le indagini per identificare il veicolo in fuga, a tal fine si stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e si stanno ascoltando i testimoni

Seguono aggiornamenti

