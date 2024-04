Almeno quattro persone stono state aggredite nella metro di Londra con una katana. È successo questa mattina nei pressi della stazione Hainault nel nord est della capitale britannica, poi chiusa dalla polizia. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti delle forze dell’ordine, anche vigili del fuoco e ambulanze. Un uomo è stato arrestato.

Accoltellati nella metro di Londra con una katana

Secondo i media inglesi, l’aggressore avrebbe usato “una spada da samurai”. Un testimone ha detto di aver visto un uomo “correre in giro con la katana”, con cui “ha pugnalato quattro persone dopo aver fatto schiantare il suo furgone contro una casa”. La polizia ha fermato l’uomo, un 36enne che ora è in custodia. La Metropolitan Police, tramite il vice comandante Ade Adelekan, ha sottolineato come non si sia trattato di un atto di terrorismo: “Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità nel suo insieme. Non stiamo cercando altri sospettati. Questo incidente non sembra essere legato a fatti di terrorismo”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani