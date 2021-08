L’ecologia ora va di moda tra le liste a sostegno dei candidati. Ma il “green washing” di Virginia Raggi e Alfonso Pecoraro Scanio non sarebbe altro che “marketing ingannevole”.

A sostenerlo è Angelo Bonelli, storico esponente dei Verdi e oggi co-portavoce di Europa Verde che, in un’intervista rilasciata a Repubblica, commenta le parole dell’ex ministro dell’Ambiente, sponsor di una lista ecologista a sostegno della sindaca in occasione delle prossime elezioni comunali.

L’ex deputato sottolinea di non credere all’improvvisa “rivoluzione ambientalista” della prima cittadina grillina di Roma: “Qualunque cittadino romano inorridirebbe al pensiero di una svolta ecologista di Virginia Raggi. Non è credibile. E la situazione della città lo dimostra”. Evidenziando poi come la città, nell’ultima amministrazione, abbia cambiato ben cinque assessori all’ambiente.

I problemi ambientali di Roma

Igiene e decoro urbano, gestione del verde pubblico, trasporto urbano: tre delle criticità di Roma elencati da Bonelli. Gli stessi su cui i cittadini romani hanno bocciato la Raggi in un recente sondaggio di ACoS, l’Agenzia capitolina per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali.

Bonelli poi dice la sua anche sulla scottante questione dei rifiuti. Alla domanda su come si sia comportata l’amministrazione uscente sul tema, ha risposto: “Qui mancano i servizi basilari, manca la pulizia delle strade, mancano gli impianti di compostaggio. La Raggi non può rimandare a dopo le elezioni. Ha avuto cinque anni per mettere a posto le cose“. E per ciò che riguarda l’emergenza rifiuti, che per settimane ha tenuto in ostaggio la città, con un rimpallo di responsabilità tra Comune e Regione? “L’organizzazione del sistema dei rifiuti attiene alla sindaca che, tra le altre cose, presiede l’area metropolitana” sottolinea.

Il sostegno a Gualtieri

Alle prossime elezioni amministrative di Roma Europa Verde appoggerà il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri, una persona con cui “condurre le giuste battaglie in Consiglio comunale” spiega Bonelli. Importando un modello che si è dimostrato vincente in Europa. Una scelta di coalizione, “pur sapendo che tra noi e il Pd rimangono delle distanze.”

Roberta Davi

