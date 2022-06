Si è tuffato in mare per salvarli, nonostante non sapesse nuotare. Rahhal Amarri, 42enne gestore del Lido dei Gabbiani di Castel Volturno, di origine marocchina, ha perso la vita ieri mattina per salvare la vita di due bambini che stavano annegando nello specchio d’acqua antistate il suo lido.

I due bambini di 6-7 anni urlavano, spaventati perché non riuscivano a rientrare a riva a causa della corrente. Rahhal non ha esitato e si è buttato in acqua, riuscendo a salvare il primo. Una volta tratto in salvo, si è poi rituffato per prendere anche il secondo, verso cui stava arrivando anche il bagnino, Francesco Pio Russo, e un pescatore di telline.

Amarri è invece rimasto dietro, colpito probabilmente da un malore. Il bagnino a quel punto ha preso il pattino di salvataggio ed è andato a soccorrere Amarri, che però aveva perso i sensi. I tentativi di rianimarlo in riva sono stati inutili: i sanitari del 118 hanno utilizzato un defibrillatore, ma il cuore del 42ene aveva già cessato di battere.

“Mi sono buttato in acqua per cercare di salvarlo, era in difficoltà. Si aggrappava a me e mi stava trascinando sotto. Ho dovuto lasciarlo”, ha raccontato a Repubblica il bagnino, un giovane di 20 anni. “Poi sono rientrato in acqua col pattino, ma il suo corpo già galleggiava. L’abbiamo portato a riva, ma non c’è stato nulla da fare”, aggiunge Russo.

Said, come tutti lo chiamavano, viveva da solo in Italia, mentre moglie e figlio sono rimasti in Marocco. Grande lavoratore, da 14 anni aiutava i gestori del lido e a breve ne sarebbe diventato co-proprietario, in qualità di rappresentante legale di una società che ne stava per acquisire il ramo d’azienda.

“Era come uno di famiglia, gli volevamo tutti bene. In pratica è come se lui mi avesse cresciuto. È qui da quando io avevo 6 anni. Lo consideravo un fratello”, è il racconto emozionato di Francesco, che è imparentato con i titolari del lido.

Ma nella storia eroica di Rahhal Amarri c’è anche spazio per una nota polemica. È lo stesso bagnino a raccontare a Repubblica che i genitori dei due bambini salvati son andati via senza ringraziare nessuno. “I genitori dei due bambini non li abbiamo più visti. Sono letteralmente spariti”, ha sottolineato il bagnino.

Chi invece ha voluto ringraziare Said per il suo gesto di eroismo è stato il presidente della Camera, Roberto Fico: “Rahhal Amarri non ha esitato un istante per salvare due bambini in difficoltà fra le onde sul litorale di Castel Volturno. Con coraggio si è tuffato in mare e li ha riportati a riva. Subito dopo però ha avuto un malore e non è stato possibile rianimarlo. Un gesto di eroismo e di enorme altruismo. Un gesto che non possiamo dimenticare. Alla sua famiglia e ai suoi cari va la mia piena vicinanza“.

