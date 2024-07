Parigi val bene un job posting. Il sindacato Unirai continua a chiedere il Job Posting per il terzo corrispondente da Parigi. Come già accaduto a New York (erano tre, sono rimasti in due) difficilmente verrà nominata una terza persona per affiancare Nicoletta Manzione, avvistata in zona Rossi/Mazzini e da qualche giorno nominata caposede e responsabile dei servizi giornalistici da Parigi e Alessandra De Stefano, ex direttrice di Rai sport.

Tuttavia, se l’azienda con un nuovo cda decidesse di aprire una selezione i nomi non mancherebbero, e molti sarebbero dell’area centro destra, per bilanciare… Più o meno sono gli stessi che hanno concorso alla sede di Gerusalemme, ma in aggiunta ci potrebbero essere caporedattori o inviati da più di tre anni lontani dall’Usigrai e dal centro sinistra, interessati ad un’esperienza come corrispondenti all’estero.

Marco Antonellis

