Quattro agenti di scorta e avrà un’auto blindata in più sotto casa del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. A stabilirlo è il ministero dell’Interno che ha accolto la richiesta della presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo dopo le recenti audizioni di Ranucci, sia in Commissione che in Vigilanza Rai. L’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis) del Viminale ha così deciso di aumentare il livello di scorta al giornalista dopo l’attentato sotto casa avvenuto lo scorso 17 ottobre, quando una bomba distrusse due auto in uso alla famiglia. Il livello di sicurezza passerà da quarto a secondo, con scorta raddoppiata all’esterno della residenza di Ranucci a Campo Ascolano, in provincia di Roma. Zona, tra l’altro, dove non sono presenti telecamere.

Secondo quanto riferisce Repubblica, nell’indagine condotta dalla procura di Roma dopo l’attentato, starebbero emergendo una serie di elementi che porterebbero ad alcuni gruppi criminali che avrebbero deciso di colpire Ranucci in seguito ad alcune inchieste che Report ha svolto.

Intanto Barbara Floridia, presidente del commissione di vigilanza Rai in quota 5 Stelle, fa sapere che “negli scorsi giorni ho ricevuto la richiesta del Copasir di acquisire la parte secretata del resoconto dell’audizione di Sigfrido Ranucci svolta in Vigilanza Rai lo scorso 5 novembre. Per questo ho convocato l’Ufficio di presidenza per mercoledì 3 dicembre alle 8.30, così da esaminare la richiesta e sottoporla al voto dei gruppi. A seguire, la Commissione si riunirà per il voto sulla nomina del presidente Rai”.

Nell’audizione, in parte secretata, si raccontava di come un agente dei servizi segreti avesse partecipato alla presentazione di un libro di Ranucci in Sicilia, dopo averlo seguito da Roma. Su questo e su altri aspetti il Copasir vuole vederci chiaro.

