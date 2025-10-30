Soltanto pochi giorni fa il Garante della privacy aveva sanzionato la trasmissione Rai ‘Report‘ con una multa da 150mila euro per aver diffuso una registrazione privata tra l’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini, avviata mentre il primo confessava il tradimento. Ora la procura di Roma, dopo un esposto di Sangiuliano, cercherà di far luce su chi è entrato in possesso e ha diffuso quella registrazione, indagando in primis la sua ex compagna Maria Rosaria Boccia.

Maria Rosaria Boccia indagata dalla procura di Roma

L’imprenditrice di Pompei è infatti il primo nome sulla lista del gip capitolino, che ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo del file, e in concorso con lei è stato iscritto nel registro degli indagati anche un giornalista. Una volta terminata la relazione con Sangiuliano, Boccia avrebbe infatti attuato una “Interferenze illecite nella vita privata” dell’ex ministro. Non solo la richiesta di un incarico fiduciario al ministero della Cultura, l’accesso al suo cellulare, la pubblicazione di immagini sui social e la sottrazione della fede nuziale, ma anche l’induzione a confessare telefonicamente il tradimento alla moglie, registrando la conversazione a sua insaputa. Tutti comportamenti sui quali la procura dovrà far chiarezza, cercando di ricostruire il percorso della registrazione.

Sfida tra Sangiuliano e Bocci in Campania

Intanto, la sfida tra Boccia e Sangiuliano si gioca anche in politica, visto che il 23 e il 24 novembre i due figureranno nelle liste elettorali delle elezioni regionali campane, rispettivamente tra le fila di Dimensione Bandecchi e di Fratelli d’Italia. «Come pare emergere dalle inchieste nelle ultime ore, Sangiuliano fa pressioni per continuare a mettere me in cattiva luce», insinua l’ex compagna del giornalista. «Tredici mesi fa non era buono come Ministro, oggi pare essere buono per la Campania».

