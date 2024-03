Non era un addio alla politica, più che altro una breve parentesi dedicata all’arte. Alla musica, con il brano da mezzo milione di ascolti ‘Famme Cantà’ (“Sono stato eletto Senatore anche perché di fame si muore”), al mondo dei social (passione influencer, tra balletti su Tiktok e i video saluti di ‘buongiorno’ registrati sulla spiaggia nelle albe estive della sua Pescara). Ora Razzi vorrebbe tornare in politica. Il sorriso sotto i baffi, la consapevolezza (sua) di piacere ai giovani, e un sms a Tajani per proporsi con Forza Italia.

A svelarlo è lui stesso parlando a un giorno da pecora su Rai Radio1: “Un mio ritorno in politica? Una mia candidatura? Vediamo, Ho mandato un messaggio al segretario Tajani, gli ho scritto che vorrei presentarmi al Centro Sud, porterei tanti voti, anche da parte dei giovani”. Già alla camera tra il 2006 e il 2013, con Forza Italia e col Pdl, e poi al senato dal 2013 al 2018, racconta anche della risposta ricevuta: “Un’emoji col pollice, che fa segno ok”.

“Sicuramente – continua Razzi – porterei moltissime preferenze a Forza Italia, almeno cinquantamila se non sessanta, sarebbe un buon contributo al partito”.