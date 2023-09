La Guardia Civil spagnola ha effettuato l’arresto di tre giovani calciatori delle giovanili del Real Madrid a Mogán, nell’isola di Gran Canaria, a causa del loro presunto coinvolgimento nella diffusione di un video a contenuto sessuale che coinvolge una minorenne di circa 16 anni. La madre della ragazza ha denunciato l’accaduto il 6 settembre, affermando che i tre giocatori avrebbero condiviso la clip all’interno del gruppo di chat della squadra su WhatsApp, scatenando una catena di condivisione. È possibile che altri giocatori, inclusi quelli della prima squadra, siano coinvolti nella distribuzione del materiale sessuale.

“Il Real Madrid comunica di essere venuto a conoscenza del fatto che un giocatore del Castilla (la seconda squadra della società, ndr) e tre giocatori del Real Madrid C hanno reso dichiarazioni alla Guardia Civil in relazione ad una denuncia per la presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando il club avrà una conoscenza dettagliata dei fatti, adotterà le misure appropriate”, fa sapere la società in un comunicato ufficiale.

La notizia è stata riportata da fonti come El Confidential ed Europa Press e si prepara a scuotere il club allenato da Carlo Ancelotti

