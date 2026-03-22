Sono ufficialmente iniziate le votazioni per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riforma della giustizia. I seggi resteranno aperti oggi fino alle ore 23 e domani, 23 marzo, dalle 7 alle 15. Sono chiamati alle urne 51.424.729 cittadini, tra cui 5.477.619 residenti all’estero, per esprimersi su una delle più rilevanti modifiche dell’ordinamento giudiziario degli ultimi anni. Si tratta di una consultazione confermativa: agli elettori viene sottoposto un unico quesito, al quale è possibile rispondere con “Sì” oppure “No”. Non è previsto alcun quorum, pertanto l’esito sarà valido a prescindere dal livello di partecipazione e verrà determinato dalla maggioranza dei voti validi.

Referendum 22-23 marzo, si vota fino alle 15 di lunedì

Il voto avviene presso i seggi del proprio comune di residenza. Per poter votare è necessario presentare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi, nella giornata di lunedì.

Referendum 22-23 marzo, i dati sull’affluenza

Incoraggiante il primo dato dell’affluenza comunicato dal Viminale. Alle 12 di domenica 22 marzo hanno votato 14,88% degli aventi diritto. Si tratta di un dato ancora in aggiornamento essendo relativo a 59.783 sezioni su 61.533.

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AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Referendum, nuovi dati sull’affluenza nel pomeriggio Il Viminale comunicherà i successivi dati dell’affluenza alle ore 19 e alle 23, il momento della chiusura dei seggi. A cura di Redazione

L'affluenza alle 12, il dato ufficiale Incoraggiante il primo dato dell’affluenza comunicato dal Viminale. Alle 12 di domenica 22 marzo hanno votato 14,88% degli aventi diritto. Si tratta di un dato ancora in aggiornamento essendo relativo a 59.783 sezioni su 61.533. A cura di Redazione

Il testo della scheda Sulla scheda di colore verde gli elettori si dovranno esprimere con un Sì o con un No al quesito: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?”. Un sì o no a modificare i sette articoli della Costituzione che disciplinano la Magistratura. A cura di Redazione

Referendum, non è previsto alcun quorum Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione, non è previsto alcun quorum. La consultazione sarà valida a prescindere dal numero di votanti e la riforma sarà approvata o respinta sulla base della maggioranza dei voti validamente espressi. Il risultato è valido qualunque sia l’affluenza. A cura di Redazione