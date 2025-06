Urne aperte in tutta Italia per i referendum, con cinque i quesiti tra lavoro e cittadinanza. Si vota oggi fino alle 23.00 e domani dalle 7.00 fino alle 15.00. Subito dopo prenderà il via lo spoglio. Quattro i quesiti proposti dalla Cgil che riguardano la disciplina del lavoro, il quinto invece è promosso da un Comitato formato da centinaia di associazioni e presieduto da Riccardo Magi, Sonny Olumati e Deepika Salhan.

I quesiti del referendum

Il primo quesito, contrassegnato dalla scheda verde chiaro, riguarda l’eventuale abolizione di un articolo del Jobs Act che regola le modalità di licenziamento. Il secondo, identificato dalla scheda arancione, propone di eliminare il limite massimo previsto per le indennità da riconoscere in caso di licenziamento. Il terzo, con scheda grigia, suggerisce di ripristinare l’obbligo di indicare una motivazione per i contratti di lavoro a tempo determinato con durata inferiore ai 12 mesi. Il quarto, rappresentato dalla scheda rossa, punta a rafforzare le tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro, estendendo la responsabilità anche all’azienda appaltante in caso di infortunio. Infine, il quesito relativo alla cittadinanza, indicato con la scheda gialla, propone di ridurre da 10 a 5 anni il periodo minimo di residenza richiesto per ottenerla.

Un voto appeso al quorum

I referendum sono soggetti a quorum, per essere validi dovranno quindi registrare la partecipazione del 50% +1 degli aventi diritto, per questo sarà decisivo il dato sull’affluenza (il primo sarà comunicato alle 12 di oggi). Sarà un referendum storico per le modalità di votazione visto che per la prima volta sarà ammesso il voto per i fuori sede: potrà votare infatti in un comune diverso da quello di residenza chi ne abbia fatto richiesto entro il 5 maggio indicando motivi di studio, lavoro o cure mediche ed è domiciliato da almeno tre mesi in un’altra provincia.

