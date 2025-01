La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni, rilevando che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore”. Per la Consulta “il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione”: ciò “non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale”.

Il costituzionalista Stefano Ceccanti ha commentato: “Come, insieme ad altri, mi era capitato di segnalare, il nodo insuperabile per l’ammissibilità del referendum sull’autonomia come riformulato dalla Cassazione era costituito dalla mancanza di chiarezza del quesito che avrebbe portato a un anomalo plebiscito su un articolo della Costituzione”.

Da parte della maggioranza si tira un sospiro di sollievo: “La bocciatura del referendum contro l’autonomia differenziata da parte della Consulta è una vittoria della democrazia e della Costituzione: vengono così smentiti mesi di fake news da parte della sinistra”, dice una nota di Fratelli d’Italia. L’europarlamentare dem Matteo Ricci: “Peccato che il referendum abrogativo sia stato dichiarato inammissibile, sono certo che gli italiani si sarebbero espressi per un’Italia unita. Il parere della Consulta è inequivocabile e va, ovviamente, rispettato”. Sono stati invece ammessi cinque referendum; cittadinanza, jobs act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine e responsabilità solidale del committente negli appalti.

