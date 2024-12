La Cassazione dà il via libera al referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata. L’Ufficio centrale della Suprema Corte ha ritenuto legittima la richiesta considerando “illegittime” specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. L’ultima parola sull’ammissibilità del quesito spetterà alla Corte Costituzionale, che si riunirà a gennaio dopo aver parzialmente bocciato la legge Calderoli lo scorso novembre, quando esaminando i ricorsi di Puglia, Toscana, Sardegna e Campania aveva rilevato sette profili di illegittimità, respingendo però la questione di costituzionalità sull’intera legge. I cittadini saranno chiamati alle urne nel caso in cui dovesse arrivare il semaforo verde anche dalla Consulta.

Soddisfazione da parte della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein: “Crediamo molto in questa battaglia. Dopo il pronunciamento della Consutla che smontato la riforma, bisognerebbe che il governo si fermasse: è l’unico modo che ha per recuperare credibilità dopo lo strafalcione che la Corte la smontato. Noi andremo avanti in questa battaglia”, ha detto intervenuta alla manifestazione degli amministratori, davanti a Montecitorio, sulle politiche abitative.

