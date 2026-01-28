Il conferimento rapido della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, sport nazionale andato molto di moda l’anno scorso, ha perso piede. Firenze, con la sindaca Sara Funaro, ha sospeso la delibera inizialmente adottata. E ieri è esplosa la polemica a Cesena in vista della discussione, in Consiglio comunale, di una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati.

A prendere l’iniziativa, con una mozione, è stato il gruppo Fondamenta-Avs. Insorge la destra, ma anche nella maggioranza – di cui Avs fa parte – ci sono contrarietà. E la data fissata per la discussione, giovedì, anche suscita polemiche. Votare su Francesca Albanese “due giorni dopo la commemorazione della Shoah, con un timing più che discutibile, è una scelta che manca di rispetto alle vittime di quello che fu, quello sì, un vero genocidio”, ha commentato ieri – nel Giorno della Memoria – la deputata di Fratelli d’Italia e presidente provinciale Fdi di Forlì-Cesena, Alice Buonguerrieri.

Alessia Petrelluzzi