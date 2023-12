Si avvicinano le feste natalizie e come ogni anno è corsa ai regali da mettere sotto l’albero. C’è chi ha preso i passi in tempo e ha già pronti i doni da fare, chi si ridurrà all’ultimo, a poche ore dal Natale. Ma secondo un’analisi dell’ufficio studi di Confcommercio, in Italia 43 milioni di persone faranno i regali nel 2023. E la spesa media sarà di 186 euro a testa, in aumento rispetto ai 165 euro dello scorso anno in termini reali, al netto dell’inflazione. Nel 2019, invece, era stata di 194 euro.

La spesa per i regali di Natale

In totale, la spesa complessiva arriverà a contare circa otto miliardi di euro. Una cifra che supera quanto speso sia nel 2022 sia nel 2021 (7,1 miliardi e 7,8 miliardi ai prezzi del 2023), ma inferiore al 2020, quando sono stati spesi ben 8,3 miliardi di euro. Sempre secondo quanto raccolto da Confcommercio, il 73% degli intervistati farà regali, con circa 4 su 10 che sono concordi nel reputare l’esborso per i doni di Natale “una spesa che piace affrontare”. Proprio questi ultimi dati sono da tenere in considerazione.

In tutti questi ultimi 15 anni, il 2023 sarà l’anno in cui gli italiani hanno meno propensione nel fare regali. Il 40,1% è il livello più basso dal 2009, quando la percentuale era del 48,1%. Nel 2011, anno della crisi del debito sovrano in Europa e in piena austerity, era sceso al 45,8%, per poi risalire nel 2015 al 52,5%. Da lì in poi il calo è stato costante.

Le spese nel Black Friday

Quest’anno è aumentata la spesa degli italiani durante la cosiddetta Black Week, la settimana del Black Friday e del Cyber Monday. La popolazione italiana, infatti, ha speso 4,31 miliardi di euro, il 6,9% in più rispetto allo scorso anno. A rilevarlo è sempre Confcommercio nella sua analisi sui consumi di Natale. Per il suo ufficio studi, nella Black Week è rimasto coinvolto il 40% dei 48 milioni di italiani adulti: circa 19,2 milioni di italiani hanno acquistato beni, spendendo tra i 220 e i 230 euro a testa. Di questi acquisti, almeno la metà sono anticipazioni delle spese previste per le feste di Natale, in particolare i regali. Ovviamente la maggior parte di queste spese sono avvenute tramite canali online.

