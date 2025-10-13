Seggi chiusi alle 15 e spoglio in corso in Toscana dove domenica e lunedì i cittadini erano chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale. Due i dati principali: il primo è relativo all’affluenza (35,7% alle 23 di domenica) in calo di circa dieci punti rispetto alle elezioni del 2020 (il trend stima il dato finale a un -14% rispetto a cinque anni fa dove si recò a votare il 62,6% degli aventi diritto), il secondo alla vittoria scontata del governatore uscente Eugenio Giani. Oltre all’esponente dem appoggiato da tutto il campo largo, in corsa anche Antonella Bundu (Toscana Rossa) e Alessandro Tomasi (sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra).
Netto il vantaggio di Giani stando ai primi Instant poll ed exit poll diffusi:
Instant poll Swg-TgLa7, Giani 53-57%, Tomasi 38,5-42,5%
Exit poll Consorzio Opinio Italia Rai, Giani 52-56%, Tomasi 39-43%
Instant poll Sky Tg24, Giani 58-62% e Tomasi 35-39%
Proiezione partiti: flop colossale 5 Stelle e Lega
Secondo la II proiezione Swg-TgLa7 sulle liste alle elezioni regionali della Toscana, il Pd sarebbe al 34,6%, Giani presidente-Casa riformista all’8,9%, Verdi Sinistra al 7,3% e il Movimento 5 Stelle al 5,6%. La copertura del campione è al 16%.
Seconda proiezione Opinio: Giani avanti di 15 punti
Eugenio Giani al 54,9 (la coalizione di centrosinistra al 55,1%), Alessandro Tomasi al 40,1% (la coalizione di centrodestra al 40,6%), Antonella Bundu al 5% (la lista a supporto il 4,3%). E’ quanto emerge dalla seconda proiezione Opinio-Rai sui candidati in Toscana.
Schlein al comitato elettorale di Giani: l'abbraccio al governatore
Vannacci ammette debacle: "Toscani si sono espressi..."
“Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi…”. Commenta così, all’AdnKronos, Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega e responsabile della campagna elettorale in Toscana del Carroccio (stimato intorno al 5-6%). “Io continuerò a lavorare per gli italiani e per i toscani”, promette, prendendo atto della sconfitta del centrodestra. Un impegno che avrà per dare “più sicurezza, per mandare in galera i criminali e i delinquenti, per meno facinorosi che occupano, impediscono, bloccano rompono e imbrattano, per più rimpatri di chi è entrato illegalmente nel nostro paese e di chi non si adegua alle nostre norme, leggi e tradizioni”. “Servono più sviluppo, più infrastrutture, meno tasse, più agricoltura e più prodotti enogastronomici di eccellenza, più nascite, più famiglia ed uno stato sociale che non sia eroso da chi non contribuisce con un solo centesimo al suo mantenimento”, dice elencando i temi che resteranno nel programma di lavoro di chi in Toscana resta all’opposizione. “Sono uno dei pochi politici che non cambia atteggiamento per compiacere l’elettorato -rivendica l’ex capo della Folgore- . Barra sempre a dritta”, conclude.A cura di Redazione
Renzi: "Casa Riformista bella idea"
“Una grande vittoria per Eugenio Giani e il centrosinistra, evviva. E ho l’impressione che Casa Riformista sia proprio una bella idea”. Così Matteo Renzi su X.
Affluenza al 47,73%: dato a picco, -14,87%
In Toscana ha votato il 47,73 per cento degli aventi diritto, il 14,87 per cento in meno rispetto alle elezioni regionali del 2020, quando si raggiunse il 62,60. La provincia toscana con l’affluenza più alta è stata Firenze, dove ha votato il 52,63 per cento degli aventi diritto. Si è espresso poco più di un elettore su due anche nelle province di Prato (50,82) e Pisa (50,18). Le percentuali più basse nei territori di Lucca (40,42), Massaa-Carrara (40,80) e Livorno (42,30).A cura di Redazione
Prima Proiezione SWB: Giani oltre 16 punti
Oltre sedici punti di scarto tra Eugenio Giani e Alessandro Tomasi, secondo la prima proiezione Swg per il Tg La7. Il presidente uscente vincerebbe con il 55,8%, contro il 39% del candidato del centrodestra. Antonella Bundu, di ‘Toscana rossa’, sarebbe al 5,2%, sopra la soglia di sbarramento per entrare in consiglio regionaleA cura di Redazione
Prima Proiezione Opinio-Rai: Giani avanti di 14 punti
Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 54,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 40,6%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,8%. E’ quanto emerge dalla prima proiezione Opinio-Rai.A cura di Redazione
Schlein in arrivo al comitato elettorale di Giani a Firenze
Al comitato elettorale di Eugenio Giani a Firenze viene data in arrivo la segretaria del Pd Elly Schlein.
Affluenza a picco sotto 50%: -14% rispetto a 2020
In Toscana, quando siamo a circa la metà delle sezioni arrivate (1.937 su 3.922 complessive) ha votato il 46,9% degli aventi diritto. Nel 2020, prendendo in considerazione le stesse sezioni, aveva votato complessivamente il 61,77%, circa il 14% in più. Nel 2020 l’affluenza finale arrivò al 62,60%.A cura di Redazione
I dati dei partiti secondo Youtrend
Secondo l’instant poll Youtrend per SkyTg24 relativo ai partiti, il Pd 35-39% è primo, segue Fdi 18,5-22,5%, Avs 7,5-9,5%, Lista Giani-Casa Riformista 7,5-9,5% e Forza Italia 6-8% dei voti secondo l’instant poll Youtrend per Sky Tg24. Male la Lega di Salvini e Vannacci (che vive a Viareggio) tra il 4,5 e il 6,5%, così come il Movimento 5 Stelle.
La lista Toscana Rossa che sostiene la candidata Antonella Bundu è data tra il 2 e il 4%.