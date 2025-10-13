Vannacci ammette debacle: "Toscani si sono espressi..."

“Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi…”. Commenta così, all’AdnKronos, Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega e responsabile della campagna elettorale in Toscana del Carroccio (stimato intorno al 5-6%). “Io continuerò a lavorare per gli italiani e per i toscani”, promette, prendendo atto della sconfitta del centrodestra. Un impegno che avrà per dare “più sicurezza, per mandare in galera i criminali e i delinquenti, per meno facinorosi che occupano, impediscono, bloccano rompono e imbrattano, per più rimpatri di chi è entrato illegalmente nel nostro paese e di chi non si adegua alle nostre norme, leggi e tradizioni”. “Servono più sviluppo, più infrastrutture, meno tasse, più agricoltura e più prodotti enogastronomici di eccellenza, più nascite, più famiglia ed uno stato sociale che non sia eroso da chi non contribuisce con un solo centesimo al suo mantenimento”, dice elencando i temi che resteranno nel programma di lavoro di chi in Toscana resta all’opposizione. “Sono uno dei pochi politici che non cambia atteggiamento per compiacere l’elettorato -rivendica l’ex capo della Folgore- . Barra sempre a dritta”, conclude.

A cura di Redazione