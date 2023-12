Questo fine settimana Renew Europe, il gruppo politico europeo centrista e riformista, ha organizzato il Summit dei Giovani a Düsseldorf.

Oltre 100 ragazze e ragazzi da tutta Europa si sono riuniti in Germania per lanciare e firmare ufficialmente il Manifesto della Gioventù “Renew4Youth”.

Questo manifesto è stato approvato dai membri del Parlamento di Renew Europe come risultato di un processo partecipativo con giovani di tutta Europa. In qualità di Vicepresidente dei Giovani Democratici Europei (YDE – giovanile del Partito Democratico Europeo), per me è stata una gran responsabilità seguire i lavori fin dall’inizio e poterlo finalmente presentare al pubblico questo weekend.

I giovani al centro dell’Unione

L’idea del manifesto nasce due anni fa da un dato di fatto: i giovani cittadini europei sono sempre più influenzati dalle sfide principali che il nostro continente sta affrontando. La lotta contro il cambiamento climatico, la creazione di opportunità uguali per tutti e la lotta contro la discriminazione sono al centro delle loro, anzi delle nostre, preoccupazioni. Sempre più ragazze e ragazzi vogliono parte del processo decisionale e, dunque, ascoltare la loro voce è più importante che mai.

È per questo che Renew Europe si è posta l’obiettivo di coinvolgere i giovani liberali e riformisti nella definizione del futuro della nostra Unione. Il Manifesto Renew4Youth contiene idee concrete per potenziare tutti i giovani in Europa, inclusi quelli provenienti da zone rurali, territori d’oltremare e regioni ultra periferiche. Perché l’Europa non è solo Bruxelles, Roma o Parigi.

Nuove idee

Tra le principali proposte troviamo una nuova piattaforma digitale per le opportunità di lavoro, crescita e formazione per tutti i giovani europei; l’obbligo di tirocini adeguatamente retribuiti e formativi; un Network europeo per la Salute Mentale (con la prima seduta psicologica gratuita); incentivi economici e burocratici per l’imprenditoria giovanile; una card per la mobilità verde. Dulcis in fundo, l’estensione della “nostra” 18app in tutta Europa: peccato solo che il governo Meloni abbia or ora deciso di cancellarla, ci impegneremo affinché faccia un passo indietro.

Presente e futuro del continente

Tornando al manifesto, il lavoro di stesura è stato coordinato dai due co-Presidenti della Taskforce Renew4Youth: gli eurodeputati Laurence Farreng (PDE, Francia) e Dragos Pislaru (Reper, Romania). Altri deputati della Taskforce hanno presenziato all’evento di lancio a Dusseldorf: Svenja Hahn, Moritz Körner e Monica Semedo si sono intrattenuti con il pubblico condividendo idee, percorsi e lanciando sfide comuni da perseguire, in primis le elezioni europee del giugno 2024. Una cosa è certa: Renew Europe ha a cuore le nuove generazioni di cittadini europei, presente e futuro del nostro continente.

Matteo Brizzi

© Riproduzione riservata

Redazione