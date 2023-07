«Ragazzi, qua siamo sperduti in campagna e ora risolviamo la situazione». L’incipit di un video pubblicato da due ragazzi di Coriano, provincia di Rimini, su TikTok, prelude ad un escamotage per avere un passaggio in città, ma il modo per ottenerlo è tutt’altro che simpatico. I ventenni hanno infatti pensato di simulare un malore per farsi venire a prendere in ambulanza e raggiungere il più velocemente possibile Riccione.

Nel video, ancora visibile su web, si vede uno dei due raccontare nei primi istanti della chiamata al numero riservato alle emergenze che il suo amico è svenuto, dando tutte le indicazioni richieste sullo stato di salute, fingendo preoccupazione e nascondendo qualche sghignazzo.

Così dalla centrale operativa scatta allarme da codice rosso e un’ambulanza viene prontamente inviata in via Piane; i ragazzi se la ridono: “Viene all’ambulanza a prenderci, e chi c’ha voglia di tornare a piedi a Riccione”. Trasportati al Pronto soccorso, dopo qualche minuti i due si sono allontanati volontariamente facendo perdere le loro tracce, ma il video, ricondiviso sui social, ha prodotto le sue conseguenze.

Denunciati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. “L’Ausl della Romagna ha proceduto con denuncia penale nei confronti dei due soggetti rappresentati nel video in quanto hanno distolto mezzi di soccorso dal loro compito di istituto e creato un allarme ingiustificato – il commento di Maurizio Menarini, direttore della Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna-. Il comportamento del personale Ausl è stato impeccabile e va ricordato come, grazie all’impegno di professionisti sanitari e tecnici del sistema 118 Romagna e della rete ospedaliera dei pronto soccorso è possibile dare risposte adeguate alle reali emergenze con tempestività e qualità. Fenomeni vergognosi e in nessun modo giustificabili, come quello riportato nel video, devono ancora di più far riflettere sulla necessità di difendere il valore del servizio sanitario pubblico e sulla diffusione di una cultura ‘civica’ che ne consenta il più appropriato utilizzo”.

