Alle ore 16:30 di questo pomeriggio, alcune esplosioni sono state avvertite presso all’inceneritore di Raibano, frazione del Comune di Riccione (Rimini). Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, impegnati al momento a spegnere le fiamme e a mettere in salvo alcune persone. Sarebbero tre al momento i feriti, di cui uno grave, tutti portati in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena per le ustioni riportate. Allertata anche Arpae per le analisi dell’aria visti i pericoli derivanti dalla presenza di rifiuti. Sul posto presenti anche i carabinieri e la medicina del lavoro.

