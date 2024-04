Nel 2019 la nonna di Azzurra, anche lei vittima di cancro, le era apparsa in sogno e le aveva suggerito di non mancare i controlli per la prevenzione del tumore al seno. Così Azzurra aveva scoperto quel nodulo maligno.Poi le cure e la vittoria sulla neoplasia. A febbraio del 2023 Azzurra scopre di essere rimasta incinta ma proprio durante uno dei controlli per la gravidanza, i medici scoprono che il tumore si è ripresentato.

La decisione di portare avanti la gravidanza senza curarsi

La donna però ha deciso di portare avanti la gravidanza senza curarsi. Il bimbo, Antonio, è stato fatto nascere alla 32esima settimana. Solo dopo la nascita Azzurra ha ripreso la terapia contro il cancro, ma a quel punto le cure sono state insufficienti rispetto all’aggressività del tumore. E’ morta a 33 anni, suo figlio ha ora 8 mesi.

Donazioni non fiori dopo la morte di Azzurra

I funerali saranno celebrati nel Duomo San Giovanni Battista di Oderzo mercoledì 17 aprile. I famigliari hanno chiesto di non regalare fiori. Piuttosto offerte, che saranno devolute al reparto di neonatologia dell’ospedale di Treviso.

