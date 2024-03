Una storia incredibile quella di un’anziana signora di 97 anni che da mesi nutriva gli uccellino nel giardino sul retro della sua villetta. Un comportamento giudicato ‘antisociale’ dal tribunale che ha mandato un primo avvertimento alla nonnina. La colpa della pensionata? Qulla di godere dalla sua veranda dello spettacolo della natura tra passeri e pettirossi che si sfamano dalla mangiatoia per uccelli.

Sanzione da 2.500 sterline per Anne Seago e la minaccia di perdere la casa

L’insegnante di musica in pensione sarebbe stata raggiunta da una notifica di sanzione pari a 2.500 sterline, l’equivalente di circa 3mila euro. Ma il tribunale – come riporta il Dailymail – oltre alla sanzione avrebbe intimato seriamente la donna di smettere di nutrire i piccioni nel giardino di casa avvertendola di avere intenzione – in caso di reiterazione del comportamento antisociale – di indire azione legale per costringere lei e suo figlio a lasciare la loro abitazione privata.

Tutto parte dalla denuncia di un vicino arrabbiato

La denuncia di un vicino che attirava piccioni e gabbiani ha spinto il comune a emettere un “avvertimento scritto” già lo scorso novembre allegando una sanzione da 100 sterline. Ma la signora ha continuato a nutrire i passerotti e così adesso i giudici hanno appesantito il carico. Il Comune di Fylde ha inviato a suo figlio Alan, 77 anni, che vive con lei, un altro avvertimento scritto. Questa volta è stato minacciato con un Community Protection Notice (CPN) e una potenziale multa di £ 2.500 per “non conformità” se il “comportamento antisociale” non si ferma immediatamente.

