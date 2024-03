Abigail e Brittany Hensel sono due gemelle siamesi americane diventate famose in tutto il mondo. Se il nome non ci dice un granché, le foto delle gemelle hanno fatto il giro del web anche in Italia. La popolarità per le gemelle siamesi americane è arrivata nel lontano 1996 quando nella trasmissione di Oprah Winfrey hanno raccontato la loro particolare vita tra difficoltà e grandi soddisfazioni.

Sono passati anni ormai e in questi giorni è arrivata una splendida notizia per le gemelle, o almeno per una delle due. A chiedere la mano di Abigail Hensel è stato Joshua Bowling, un infermiere ed ex militare medagliato. L’uomo ha una figlia da una precedente relazione. Le due ragazze e lo sposo hanno condiviso foto della cerimonia e della successiva festa sui social.

Abby e Brittany non hanno escluso la possibilità di diventare mamme un giorno: “Si tratta di qualcosa che potrebbe accadere perché i loro organi riproduttivi funzionano correttamente”, ha affermato la madre delle gemelle. Non sarebbero le prime gemelle siamesi ad avere un bambino: Rosa Blažek, nata nel 1878 congiunta a sua sorella Josepha, diventò mamma nel 1909. Una strada in salita piuttosto da un punto di vista burocratico – condividendo l’apparato riproduttore, non si saprebbe quale delle due registrare come madre.

La struttura corporea delle due gemelle siamesi: mangiano e scrivono separatamente e simultaneamente

Abigail Loraine Hensel e Brittany Lee Hensel sono nate il 7 marzo 1990, sono gemelle siamesi americane. Sono gemelli dicefali (con due teste unite a un torso) e sono molto simmetriche nelle proporzioni dando l’impressione di avere un unico corpo. Ciascuna delle gemelle ha un cuore, uno stomaco, una colonna vertebrale, un paio di polmoni e un midollo spinale – ognuna controlla un braccio e una gamba. Riuscire a coordinarsi richiede un’ottima cooperazione. Possono mangiare e scrivere separatamente e simultaneamente. Attività come correre, nuotare, lavarsi i capelli, suonare il piano o la pallavolo, andare in bicicletta o guidare un’auto richiedono molta coordinazione ma le due gemelle sono riuscite ad oltrepassare ogni traguardo e aspettativa.

Nel 1990, anno della loro nascita, i genitori rifiutarono di procedere con un’operazione chirurgica, in quanto le possibilità che sopravvivessero – soprattutto insieme – erano piuttosto basse. “Come avremmo mai potuto scegliere solo una delle due?”, dichiarò il padre in un’intervista a Time nel 2001.

La laurea, il college e le lezioni di guida: tutte le sfide oltrepassate dalle gemelle siamesi

Dopo la popolarità del 1996 ancora bambine, le due gemelle siamesi americane più famose al mondo sono state protagoniste nel 2012 di un documentario sulla rete americana Tlc. Il reality le ha seguite nella loro quotidianità tra la laurea al college, le lezione di guida e un viaggio in Europa. La loro vita è andata avanti da allora, e attualmente lavorano come maestre in una scuola elementare in Minnesota.

Le gemelle siamesi e l’unica nascita registrata al mondo

Rosa e Josepha Blažek erano sorelle siamesi , chiamate pigopage, cioè fuse a livello del sacro e del coccige, essendo opposte schiena contro schiena. Già conosciute a Parigi nel 1891, andarono in tournée in tutto il mondo sotto il nome di “gemelli bohémien”. Sono diventati particolarmente famosi quando una di loro è rimasta incinta. Così il 16 aprile 1910 n asce Franz Blažek, un bambino normale e sano.

La vita difficile delle sorelle siamesi Rosa e Josepha Blažek

Sono nati a Skerychov in Boemia . Rosa era la più forte e quando camminava trascinava la sorella che doveva invertire i suoi passi all’indietro. Avevano gusti e idee diversi. Una poteva dormire, l’altra restava sveglia. Non avevano né fame né sete contemporaneamente. Erano unite da una fascia ossea a livello del sacro, con un’uretra e un ano comune ma due vagine differenti.

