È stata salvata da due Labrador, quando era ormai al largo e stava rischiando di affogare. È successo a Palinuro, frazione del Comune di Centrola, in provincia di Salerno, nel Cilento. Una ragazza di 15 anni è stata salvata da due cani bagnino intervenuti prontamente. La storia, a lieto fine, si è verificata ieri pomeriggio.

Erano circa le 17:00 quando la ragazza, di nome Ilenia, si era buttata in acqua con alcune amiche. Le forti corrente l’hanno trascinata al largo. I soccorsi sono scattati immediatamente. La 15enne è stata raggiunta da due labrador e dai colleghi umani della “Scuola Italiana Cani Salvataggio”, che da anni contribuiscono al pattugliamento del litorale di Palinuro.

La ragazza è stata assicurata e aggrappata ai bagnini a quattro zampe. Ilenia è stata quindi riportata sana e salva a riva. Ad attenderla le amiche terrorizzate che l’hanno subito abbracciata. L’Ansa riporta come in questi giorni a Palinuro operano sei unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), suddivise in tre postazioni di sicurezza, con il coordinamento della Guardia Costiera e dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Stanziola.

AdnKronos ricostruisce come i due cani si siano dati il cambio nel nuoto controcorrente per riuscire a portare in salvo la ragazza. I due cani si chiamano Luna e Igor. La prima, color miele, ha raggiunto per prima la 15enne. Quindi l’intervento del più muscoloso Igor. L’operazione è stata anche documentata da un video realizzato da uno dei bagnanti che hanno assistito dalla spiaggia alle operazioni di soccorso.

