Forse un agguato, una spedizione punitiva, di certo un massacro. “C’era sangue ovunque”, hanno raccontato i testimoni. “Un orrore”. E poche altre parole vengono in mente per descrivere quello che è successo sabato sera a Ladispoli dove una festa di battesimo è culminata in una sorta di mattanza con spranghe e bastonate. Tre le persone ferite, due in gravi condizioni, tre i fermati. E sul caso ancora dal movente da decifrare indaga la polizia mentre sul caso la Procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.

Erano le 20:30. La festa per la bambina era stata allestita al parco tra il parcheggio del supermercato di via Glasgow e i giardini pubblici del Cerreto. Lì vicino anche una pizzeria, da dove i clienti sono fuggiti, spaventati dalla spedizione violenta. La storia è stata ricostruita dal quotidiano Il Messaggero che parla di almeno tre aggressori che sarebbero stati anche invitati alla festa e dove si sarebbero presentati con spranghe, bastoni e un martello.

“Schiaffi, calci, sprangate e bastonate durante quella festa in un parco pubblico, poi è spuntato fuori anche un martello”, ha raccontato un testimone ripreso dal quotidiano. Due dei feriti sono in gravi condizioni, in fin di vita in ospedale. Hanno 32 e 43 anni, in coma, in rianimazione al Policlinico Gemelli e al Sant’Eugenio. Un terzo ferito ha riportato una lieve prognosi, è ricoverato all’Aurelia Hospital. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di via Vilnius diretti dal vicequestore Federico Zaccaria e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Gli autori hanno tentato la fuga ma sono stati catturati dalle forze dell’ordine, portati in commissariato e denunciati a piede libero. Si tratterebbe di tre fratelli romeni noti alle forze dell’ordine per vari reati. Anche i feriti sarebbero di origini romene. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano