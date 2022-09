Panico, gente che fugge, il rumore degli spari che interrompe quello della festa. Notte di paura a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove questa notte nel corso dei festeggiamenti del santo patrono un uomo è stato ferito alla coscia sinistra da un colpo d’arma da fuoco.

L’agguato è avvenuto intorno alle 2:30 in via San Salvatore, zona in cui era stata allestito un luna park per la festa patronale. L’area al momento della sparatoria era ancora particolarmente affollata, era da poco terminato lo spettacolo di fuochi pirotecnici e gli spari hanno seminato il panico tra la gente che è fuggita cercando riparo.

La vittima dell’agguato, scrive l’Ansa, è Giovanni La Torre, 46enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato medicato sul posto dal personale del 118 giunto nella zona dopo le segnalazioni degli spari, quindi è stato trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Sul posto per i rilievi è giunta la polizia, che ha sequestrato quattro bossoli di pistola. La Torre, precisa l’Ansa, ha precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco. In corso le indagini per risalire all’identità dell’uomo che ha sparato tra la folla: fondamentale potrebbe essere l’eventuale testimonianza di qualche passante che ha visto in faccia il responsabile del raid armato.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro