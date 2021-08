Non ce l’ha fatta River William Stone, il nipotino dell’attrice americana Sharon Stone, figlio del fratello minore della star Patrick e di sua moglie Tasha. Non aveva ancora un anno: lo avrebbe compiuto il prossimo 8 settembre. Il piccolo versava in condizioni disperate da qualche giorno a causa di un’insufficienza multiorgano.

L’attrice si trovava pochi giorni fa a Venezia, dove sarebbe stata tra le ospiti più attese, insieme con l’attrice e cantante Jennifer Lopez, della sfilata di Dolce & Gabbana che si è tenuta in Piazza San Marco domenica sera. Le condizioni del neonato sono peggiorate rapidamente e la star ha fatto le valigie ed è tornata a Los Angeles, dalla sua famiglia. Il fratello e la cognata è una coppia che vive lontano dai riflettori. Stone era stata anche madrina di battesimo del piccolo River.

“È stato trovato oggi nella sua culla con una insufficienza totale multiorgano (patologia conosciuta anche come MODS da Multiple Organ Dysfunction Syndrome, ndr). Per favore pregate per lui perché abbiamo bisogno di un miracolo”, aveva scritto su Instagram l’attrice pubblicando una foto, qualche giorno fa, che aveva fatto il giro del mondo, con il piccolo ricoverato d’urgenza in ospedale e intubato.

Appena l’attrice ha reso nota la malattia del nipote, sono stati numerosi i messaggi di solidarietà di gente comune e vip; così come sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio appena è stata diffusa la notizia della morte del piccolo. “River William Stone Sept. 8, 2020 – Aug. 30, 2021”, ha scritto Sharon per dare la notizia su Instagram pubblicando un video mentre giocava con il nipotino.

