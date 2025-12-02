Apertura ufficiale della stagione invernale 2025-2026: da domani si torna a sciare a Roccaraso. Primi impianti in funzione: Cabinovia Pallottieri e Seggiovia Valleverde 1. Il Comprensorio sciistico Alto Sangro è pronto per la nuova stagione: da domani parte ufficialmente l’inverno 2025-2026, con l’entrata in funzione dei primi impianti e la possibilità di tornare a solcare le piste innevate.

Grazie al lavoro incessante degli operatori, alla produzione programmata di neve e alle temperature favorevoli, da domani saranno aperti: Cabinovia Pallottieri, seggiovia Valleverde 1 e tappeto Aremogna. Un avvio simbolico ma attesissimo, che segna l’inizio anticipato della stagione invernale 2025-2026 nel comprensorio più grande dell’Italia centrale. Piste aperte da domani: Pallottieri di sinistra, Pallottieri di destra, Valleverde 1 di sinistra. Le condizioni del manto nevoso sono buone e in costante miglioramento, grazie all’attività degli snowmakers e al lavoro del personale di pista. Un avvio di stagione all’insegna dell’entusiasmo. L’apertura degli impianti segna il ritorno della magia invernale a Roccaraso, un appuntamento molto atteso da sciatori, turisti e appassionati di montagna.

Il Comprensorio Alto Sangro conferma ancora una volta l’impegno nel garantire un’apertura tempestiva e sicura, con piste perfettamente preparate e servizi pronti ad accogliere il pubblico in questa nuova stagione.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

