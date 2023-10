Nelle ore in cui il conflitto fra Israele e Hamas è in una fase caldissima con l’ingresso dei tank con la stella di David nella Striscia di Gaza. Sale il numero dei partecipanti alla manifestazione pro Palestina che è arrivata poco fa a piazza San Giovanni, al centro di Roma. Sono ora 20 mila i presenti. Lo apprende l’AGI. Il corteo è arrivato da poche ore in piazza scortato dalla polizia.

Manifestazione anche a Milano – L’iniziativa non è stata né annunciata, né autorizzata, a differenza del corteo che si sta svolgendo a Roma. Secondo quanto spiegato dalla Polizia locale, 50 persone hanno iniziato a sfilare in viale Monza, alla periferia della città, per poi arrivare a piazzale Loreto dove le forze dell’ordine hanno circoscritto la manifestazione. Molti gli slogan a favore della Palestina e contro Israele. Da quanto appreso, al momento non risultano problemi o tensioni salvo il traffico andato in tilt nella zona.

“La bandiera di Israele strappata via da una delle aste della Fao, insulti e grida contro lo Stato ebraico, tensioni con le forze dell’ordine, cori che inneggiavano all’Intifada e agli Hezbollah. Ancora una volta, la manifestazione in favore del popolo palestinese mostra il suo vero volto, com’era prevedibile fin dal momento in cui è stata organizzata: una vergognosa scia d’odio contro gli israeliani. Sarebbe auspicabile una netta presa di distanze da tutta la sinistra, compresa quella che, fin dal giorno della terribile aggressione di Hamas, e’ stata ambigua. Anche oggi abbiamo visto risultato di questo inaccettabile doppiopesismo”. Così la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

Tra i giovanissimi in prima linea anche molti bambini con kefiah, sciarpe e bandane che riprendevano i colori della bandiera palestinese. Qualche momento di lievissima tensione si è verificato intorno alle 16:30 quando un manifestante si è arrampicato sulle mura del palazzo della Fao e ha staccato la bandiera di Israele: il giovane, però, è stato intercettato e la bandiera è stata restituita all’ente. Prima della partenza un blogger ha avuto un battibecco con la polizia per l’uso della telecamera. Poco dopo, su viale Aventino, nel corso della manifestazione, un diverbio nella folla si è concluso con una persona che è stata allontanata da un gruppo di manifestanti che urlava: “Fuori, fuori”

A New York – Almeno 300 persone sono state arrestate a New York durante la manifestazione pro-palestinesi che si è svolta alla stazione di Grand Central. Lo riferisce la polizia di New York. I manifestanti, la maggiore parte ebrei, hanno occupato la stazione per chiedere il cessate il fuoco a Gaza.

