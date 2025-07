Un boato ha svegliato Roma questa mattina, quando alle 8:15 in zona Roma EST è esploso un distributore di benzina e gpl, dando seguito a un vasto incendio. L’incidente è avvenuto in via dei Gordiani 32, dove si sono subito recati vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile. Al momento non si registrano morti, ma gravi feriti anche tra alcuni agenti di polizia, volontari e un vigile del fuoco (almeno 40 persone in totale, compresi civili).

Cosa è successo al distributore di benzina in via dei Gordiani

Molti i racconti dei residenti, che sono fuggiti subito da casa: in primo luogo è stato avvertito un forte odore di gas, poi un boato, poi una seconda esplosione nettamente più forte. I primi soccorsi sul luogo erano stati chiamati in seguito ad una segnalazione di un incidente avvenuto nei pressi dell’area poco prima, parlando di un camion che aveva urtato una conduttura. Proprio in questi istanti i vigili del fuoco stanno ancora tentando di domare l’incendio. Pezzi della struttura sono stati ritrovati a circa 300 metri di distanza dal luogo del boato.

Esplode distributore di benzina a Roma: “Sembrava una bomba”

In tanti sono riusciti a documentare la nuvola di fumo e gli istanti dell’esplosione. “Sembrava una bomba”, raccontano. Lo scoppio è stato avvertito distintamente dall’Eur al quartiere Trieste. I palazzi vicini sono stati danneggiati, e in via precauzionale è stata chiusa la metro Teano. Persino alcune persone all’interno degli appartamenti vicini sono rimaste ferite, tra di esse una parzialmente ustionata.

Il questore: nessuno in pericolo di vita

A rassicurare sulle condizioni dei feriti, le parole del questore di Roma, Roberto Massucci: “Purtroppo è stato un incendio grave che pare sia disceso da un incidente nella fase di scarico del gpl. Gli operatori di polizia che stavano effettuando l’intervento, come anche altri soccorritori, sono ora stati investiti da quest’Esplosione molto forte e ora sono nei vari ospedali. Non mi risultano situazioni di pericolo di vita. Ci sono delle ustioni un po’ per tutti, mi risultano anche 16 civili, tra cui il gestore del distributore ma spero che poi in divenire non arrivino altre notizie”.

Il video dell’impressionante esplosione avvenuta a Roma questa mattina poco dopo le 8: tutto è accaduto in una pompa di benzina nella zona Est della Capitale, in via dei Gordiani. pic.twitter.com/8WGqy77Fw3 — Lettera43 (@Lettera43) July 4, 2025

