Un’allegra famigliola di cinque cinghiali è stata vista aggirarsi sul Lungotevere degli Inventori a Roma oggi – intorno alle 12 – nello spazio sottostante il ponte Guglielmo Marconi. Per nulla infastiditi dal traffico circostante, gli ungulati si sono avvicinati al maneggio presente nell’area, al momento chiuso per festività natalizie.

Con mamma e papà cinghiale c’erano tre piccoli, uno dei quali dal manto leggermente diverso: più chiaro, chiazzato. Un “cugino” che il clan ha tenuto in disparte, come si può vedere dal nostro video. Dieci minuti dopo aver grufolato in lungo e in largo la zona, i cinghiali sono scomparsi nel canneto che costeggia il Tevere, a meno di duecento metri dalla Basilica di San Paolo fuori le mura.

La zona nei prossimi mesi sarà oggetto di un recupero concertato tra Roma Capitale e Regione Lazio e proprio lì sorgerà il nuovo Parco Regionale Tevere Marconi.

Aldo Torchiaro Romano e romanista, sociolinguista, ricercatore, è giornalista dal 2005 e collabora con il Riformista per la politica, la giustizia, le interviste e le inchieste.

